الامام الخميني خاتم الثورات  

سميرة الموسوي ||

والملهم الاكمل بالعروة الوثقى لثوار العالم وعلى منهج إمام المتقين (ع)

_كل ثورات العالم أدت أدوارها وسرعان ما تغيرت أهدافها وأساليبها جذريا حتى إنسلخت تماما عن أسباب قيامها .

_وكل ثورات العالم ذابت إلا قليلا تحت ضغوط إنحرافات الواقع ومتطلبات الطامعين إلا ثورة الامام روح الله فقد واكبت مباديء ثورة سيد الشهداء الكبرى الحسين عليه السلام فكانت ملهمة( بفتح الهاء ) بمباديء العروة الوثقى (( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام لها والله سميع عليم )) ثم ملهمة (بخفض الهاء ) للآتي من ثورات زمن الاحرار .

_ثورة الامام قدس سره حملت مباديء ومنهج إمام المتقين عليه السلام وهو باب مدينة العلم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

_فلا مبدأ ولا هدف ولا منهج نضالي وتضحية فدائية إذا لم تولد من رحم منهج آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

_الامام الخميني مسك الكرة الارضية وتفحصها بإنسانية بالغة التدبر فسقاهامن أنفاسه الطاهرة العامرة بالعروة الوثقى حافزا لا إنفصام له ؛ الحرية والحق والعدل والحياة الحرة الكريمة .

_وبذكرى وفاة الامام الخميني ،ومولده ، وثورته ، ونهجه إنما نعاهده على المضي قدما في طريق الحق الذي لم يستوحشه لقلة سالكيه .

وما النصر إلا من عند الله .

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