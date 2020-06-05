مازن الشيخ ||

الحالمون كفى نوماً استيقظوا .

وسلموا مفاتيح نومكم والأحلام على رجال الله ومن التحق بهم ، لن يعود لكم النوم مقدمة أحلامكم بذهاب دولة أعدها جبار السموات والأرض وهيأ لها دم طاهر نقي تقي من عرفاء لم يناموا ليلة واحدة ولا في زمهرير البرد او يوم تجمد وجه الماء القارص دون وضوء ودون تجهد وذرف الدموع على ما حل بسبب نومكم على قذارة الحرام والافواه تخر منها رائحة الحرام والفحشاء والبطون تقرقر من سحت ما ضجت به الأمعاء التي هي الأخرى لها هدف تسعى له!

انتهى زمنكم والقرآن يقرع نهاية أيامكم رؤساء ووزراء احزاباً ومنظمات وعشائر وقامات واثرياء الصدفة وأبناء الغانيات!

ثورة خميني ونشيد ثورته على سواحل كركاس يرددها الفنزولي لبيك خامنئي ونحن جنود بدل اي جند تقهقر وبانت عليه سوء العلامات ، كل طول البحر من بندر عباس وحتى الكاريبي يهتف ثورة خميني انتصرت والويل لأحلام العملاء والطغاة وعندنا حسابه وحجم ما به قلتوا شبابنا ويوم الحساب آت!

أن الولاية التي ثبتت بالتجربة تقهر أمريكا دمي زيت لها تستنير به .