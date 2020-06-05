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أمراض الإصلاح 


   خالد ألقيسي||

كذبة ألإصلاح شعار تغنى به ، وزير مقاول  ، ونائب مقاول ، ومكاتب مقاولات  بيع وشراء ألمناصب بالعملة ألصعبة بما يسمى ( الدفاتر ) الذي إهتمَ بكسب ودها مقاولوا رسم  خطط ألسياسة ألجديدة ! وأصحاب ألمشاريع وألاستثمارات الوهمية . لذلك كثر إسناد المواقع وألمسؤولية إلى أشخاص دون واقع إجتماعي أو شهادة أو كفاءة  أو نزاهه أو قاعدة شعبية ، وإنما تجري بتجارة ألتعيين بما يعود على الحزب أو ألكتلة أو ألتيار أو التجمع بالمردود المالي ومزيد من ألكسب ألحرام ، يتحملها المواطن العاطل عن العمل ، ومن لديه معاملة يروم إنجازها ، ومن يرغب إبنه الدخول الى الكليات ألعسكرية أو التوظيف ، والمريض الذي لا يجد ألعناية والدواء في مؤسساتنا الصحية . كثيرة هي من أمراض إجتماعية طرأت على الجسد ألعراقي شوهت مداخيل النفوس ! بعد شيوع هذا السلوك والمنطق الاعوج في هدم سلوك الانسان السوي يسري للعائلة والمجتمع أمام إغراءات المناصب والمال السائب ، والتي ربما تمتد الى جذور حضارة البلد في مخاطرحالة  محدقة بنا تهد ما كان وما يكون .  وجوه تشتري مرض الوجاهة وتعد نفسها شيوخ على بضعة أنفار ، وبمسمى 56 تحتكم الى فض ألنزاعات بخلق مشكلة من لا شيء ،  مقابل تسوية باطلة وتستلم نقدا بالدينار، وحسب مقياس مشكلتك ، تجد نفسك مضطرا بأن تدفع لنيل بعض من حقك المهضوم أوصون كرامتك من أن تهدر من فئة عاطلة وجهلة خارجة على ألقانون ،  تتحمل ذلك بعد عجز الدولة عن إداء مسؤولياتها وتعطل ألقانون وخوائه من حمايتك .  ويستعر مرض الأسعار بما يباع في الصيدليات من دواء مستورد بسعر كيفي يلهب الظهور والجلود والجيوب والرقابة معدومة على بلد المنشأ والجودة والتكلفة ، مما سهل فتح الصيدليات في كل شارع وحارة للربح الوفير ، ناهيك عن اتفاق بعض الصيدليات مع الاطباء على المريض بحجة معاينة الدواء ، ولا تنسى المرور على عيادات الأشعة المسكوت عنها ، تستغل حاجة المريض استغلال بشع عند حاجته الى تصوير تشخيصي بمبالغ كبيرة مبالغ فيها ، وغير معقولة  بحجة السائل المستخدم والرقوق الأصلية . كثيرة هي المضافات التعويقية المريضة منها نكوص العملية التعليمية وتهميش المرأة أساس هدم بناء الانسان وتراجع العقل العراقي ، حرب معلنة بامراض متتالية من خلال هدم شخصية العراقي بدافع تاثير هذه الامراض مما تولد العوزوالحاجة  وفرض واقع مدمر لاستزاف طاقات البلد الخيرة.
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