أمراض الإصلاح 

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خالد ألقيسي||كذبة ألإصلاح شعار تغنى به ، وزير مقاول ، ونائب مقاول ، ومكاتب مقاولات بيع وشراء ألمناصب بالعملة ألصعبة بما يسمى ( الدفاتر ) الذي إهتمَ بكسب ودها مقاولوا رسم خطط ألسياسة ألجديدة ! وأصحاب ألمشاريع وألاستثمارات الوهمية . لذلك كثر إسناد المواقع وألمسؤولية إلى أشخاص دون واقع إجتماعي أو شهادة أو كفاءة أو نزاهه أو قاعدة شعبية ، وإنما تجري بتجارة ألتعيين بما يعود على الحزب أو ألكتلة أو ألتيار أو التجمع بالمردود المالي ومزيد من ألكسب ألحرام ، يتحملها المواطن العاطل عن العمل ، ومن لديه معاملة يروم إنجازها ، ومن يرغب إبنه الدخول الى الكليات ألعسكرية أو التوظيف ، والمريض الذي لا يجد ألعناية والدواء في مؤسساتنا الصحية . كثيرة هي من أمراض إجتماعية طرأت على الجسد ألعراقي شوهت مداخيل النفوس ! بعد شيوع هذا السلوك والمنطق الاعوج في هدم سلوك الانسان السوي يسري للعائلة والمجتمع أمام إغراءات المناصب والمال السائب ، والتي ربما تمتد الى جذور حضارة البلد في مخاطرحالة محدقة بنا تهد ما كان وما يكون . وجوه تشتري مرض الوجاهة وتعد نفسها شيوخ على بضعة أنفار ، وبمسمى 56 تحتكم الى فض ألنزاعات بخلق مشكلة من لا شيء ، مقابل تسوية باطلة وتستلم نقدا بالدينار، وحسب مقياس مشكلتك ، تجد نفسك مضطرا بأن تدفع لنيل بعض من حقك المهضوم أوصون كرامتك من أن تهدر من فئة عاطلة وجهلة خارجة على ألقانون ، تتحمل ذلك بعد عجز الدولة عن إداء مسؤولياتها وتعطل ألقانون وخوائه من حمايتك . ويستعر مرض الأسعار بما يباع في الصيدليات من دواء مستورد بسعر كيفي يلهب الظهور والجلود والجيوب والرقابة معدومة على بلد المنشأ والجودة والتكلفة ، مما سهل فتح الصيدليات في كل شارع وحارة للربح الوفير ، ناهيك عن اتفاق بعض الصيدليات مع الاطباء على المريض بحجة معاينة الدواء ، ولا تنسى المرور على عيادات الأشعة المسكوت عنها ، تستغل حاجة المريض استغلال بشع عند حاجته الى تصوير تشخيصي بمبالغ كبيرة مبالغ فيها ، وغير معقولة بحجة السائل المستخدم والرقوق الأصلية . كثيرة هي المضافات التعويقية المريضة منها نكوص العملية التعليمية وتهميش المرأة أساس هدم بناء الانسان وتراجع العقل العراقي ، حرب معلنة بامراض متتالية من خلال هدم شخصية العراقي بدافع تاثير هذه الامراض مما تولد العوزوالحاجة وفرض واقع مدمر لاستزاف طاقات البلد الخيرة.