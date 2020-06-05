فنتازيا 5/6/2020  

جهاد النقاش ||
١- سفير في أمريكا ويسعى للتطبيع مع إسرائيل يعينه الكاظمي في لجنة مفاوضات/ لإخراج الأمريكان!
٢- رأس الهرم في أعتى دولة علمانية/ يطلب نصر السماء.
٣- قاضي يجهز المتظاهرين بالبطانيات/ ليحصل على رئاسة الوزراء.
٤- تظاهرات في باريس تأييدا لتظاهرات أمريكا/ والمدونون العراقيون يرفضون.
٥- مرشح الرئاسة الأمريكية يجتمع بممثلي السود ويعرب عن وقوفه معهم/ عمي شغل أحزاب هذا.
٦- ترامب يعبر عن الأحداث في أمريكا أنها إرهاب/ جا إذا يشوف طفل الوثبة شيكول!
٧- أنباء عن وجود أمريكي في المفاوضين العراقيين/ معقولة لإقناعهم بالبقاء؟
٨- رؤوساء الدوائر في الناصرية يقدمون استقالتهم طوعا وفق بيان الشرطة/ وقاضي باسم الشعب يرفضها للإكراه.
٩- الحكومة الجديدة تحرم الشهداء/ وتطلق رواتب القتلة.
١٠- رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: قلقون من ازدياد التواجد العسكري الأمريكي/ في واشنطن.
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