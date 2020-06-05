المقالات

فنتازيا 5/6/2020  


جهاد النقاش ||

 

١- سفير في أمريكا ويسعى للتطبيع مع إسرائيل يعينه الكاظمي في لجنة مفاوضات/ لإخراج الأمريكان!

٢- رأس الهرم في أعتى دولة علمانية/ يطلب نصر السماء.

٣- قاضي يجهز المتظاهرين بالبطانيات/ ليحصل على رئاسة الوزراء.

٤- تظاهرات في باريس تأييدا لتظاهرات أمريكا/ والمدونون العراقيون يرفضون.

٥- مرشح الرئاسة الأمريكية يجتمع بممثلي السود ويعرب عن وقوفه معهم/ عمي شغل أحزاب هذا.

٦- ترامب يعبر عن الأحداث في أمريكا أنها إرهاب/ جا إذا يشوف طفل الوثبة شيكول!

٧- أنباء عن وجود أمريكي في المفاوضين العراقيين/ معقولة لإقناعهم بالبقاء؟

٨- رؤوساء الدوائر في الناصرية يقدمون استقالتهم طوعا وفق بيان الشرطة/ وقاضي باسم الشعب يرفضها للإكراه.

٩- الحكومة الجديدة تحرم الشهداء/ وتطلق رواتب القتلة.

١٠- رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: قلقون من ازدياد التواجد العسكري الأمريكي/ في واشنطن.

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