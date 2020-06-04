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نعم لتصفير الأزمات  كلا لترحيل الأزمات  


محمد فخري المولى ||

 

نتائج  ترحيل الازمات لا تصفيرها

 اولا لنردد شكرا لكل جهد طيب يزيح أعباء هذه المرحلة الصعبة شكرا للمرجعية شكرا للخيرينولكن هل تسائل .  ..؟هي مسؤليتهم الجواب طبعا كلا ولكنها الغيرة والإيثار ورمز للوطنية والمواطنة

ثانيا.  نستثمر هذه الفسحة لنحدد مواطن الإخفاق وأكبرها

رحلنا الملفات الإدارية المهمة ومنها التعداد العام للسكان والمساكن فعدم وجود قاعدة بيانات  بإضافة أفق ضيق لاستخدام  النظام المصرفي ( كي كارد ) أو أي تسمية أخرى ليكون امتلاك  كل رب أسرة او عائلة هذه الأداة للطوارى  لأنه ليس كل المواطنين موظفين أو تجار أو ميسورين من أصحاب الدفع  عبر الصراف الآلي

لنكن واقعيين الجهود الخيرة تستحق الإعتزاز والتقدير ولكن تلك الجهود  لم تؤتي ثمارها  لجميع المتضررين  لان الجهد اقتصر  على العوائل المتعففة والمسجلين

والمعروفين

·        نقطة نظام مهمة

اين أصحاب الأرزاق البسيطة  من ذوي الدخل المحدود  أو أصحاب العمل أو الأجر اليومي  الذين تقطعت بهم سبل العيش والمعيشة بهذه الظروف..

ننظر الان بدقة  لتفاصيل تمثل الجزء الاصعب فهناك من ارتبط  بايجار أو مستحقات معيشية أو حياتية أو سحب أو أحتياجات صحية أو أو أو

 إذن لو اوجدنا طريقة لدفع مبلغ لدعم الحياة المعيشية كمنحة طوارئ إضافة إلى  إيقاف كل  المستحقات واجبة الدفع  لمدة شهر أو شهرين والجميع مشمول قطاع عام وخاص ليتم تعويضها في فترة لاحقة

لسجلت الحكومة والدولة أروع صورة عملية #للمواطنة الصالحة .

 إصدار الأوامر للقطاع الحكومي فقط  بتوقف الاستقطاعات  نتيجة الأوضاع الحالية

فهذا مؤشر ان هناك خلل كبير بإدارة  وسلطة الدولة والحكومة

ببناء المواطن والمواطنة

من غير سيطرة على القطاع الخاص بل حتى المشترك وهنا التساؤل الأكبر ... لو عالجنا قصورنا وفشلنا بمختلف القطاعات ورحلتها

الترحيل مستمر منذ عقود

لذلك لما رحلت فشل تطور  القطاعات

القطاع الصحي

القطاع الصناع

القطاع التربوي التعليمي

قطاع الطاقة

قطاع الخدمات

قطاع الشباب

قطاع الثقافة

قطاع الإعلام

قطاع الاعمار والإسكان .

 المحور المحلي انظم له المحور   الإقليمي والدولي  المثمثل   بالعلاقات المشتركة والاتفاقيات الستراتيجية الغير موجودة على الواقع في هذه الأزمة  ولكنها بين طيات الوراق في ادرج الوزارات والمؤسسات

لنستثمر صحوة الكورونا لنبدأ بالتخطيط  لتصفير الأزمات  لا ترحيلها  الترحيل لم يجدي نفعا  وهو ما أثبتته الأيام والمواقف  لنخطط للغد الافضل لعراقنا وأهله الطيبين

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