كلنا "لا نستطيع التنفس" امريكا ظالمة..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ ليسوا وحدهم من تطبق عليهم أمريكا بعنصريتها وغطرستها ومسلسل أكاذيبها الجوفاء، فكل من ينحني أمام هذا الغول المخادع لا يستطيع التنفس وإن كان المغدور من ذوي البشرة السمراء إستطاع نطقها "لا أستطيع التنفس" فهناك الكثير من الذين تطبق عليهم أمريكا لا يستطيعون التنفس ولا يستطيعوا أن ينبسوا ببنت شفة!

أمريكا تريد إستعباد العالم وإذلاله وكل مَن لا يرغب أن يعيش داخل القطيع الأمريكي فهو محارب ومتهم وتحت طائلة العقاب والعذاب، الغريب إن بعض دعاة الحرية و خصوصاً "من ربعنا" يرون في أمركتهم عزاً يحاولون إظهاره في كتاباتهم وبعض تعليقاتهم وتصريحاتهم على الرغم من عبوديتهم وذل مسألتهم على أبواب السفارة الأمريكية يقتاتون ما لا يسد رمقهم بوضاعة وخسة..؟!

لا نستطيع أن نتنفس بوجود أمريكا وأذنابها الأذلاء الذين ينفذون سياساتها العدوانية المستكبرة ولا سبيل بحياة حرة كريمة إلا بالوقوف بوجهها ولجم عملائها مهما بلغت التضحيات وطال زمن المنازلة لأننا بين خيار العبودية وخيار الحرية ولا خياراً بينهما.

أمريكا ظالمة مستبدة وإرهابية قاتلة لا تملك قيماً إنسانية وتجربتنا معها في العراق واضحة من الزمن الذي ركب فيه البعث قطارها ليطبق على العراقيين وحتى حرب الإنابة والتغرير برأس البعث العفن ليجتاح الكويت ويتحمل الشعب دون غيره مأساة مخطط أمريكي خبيث كان يستهدف منطقتنا العربية والإسلامية من أقصاها إلى أقصاها بلغ أشده في داعش الإرهابية الأمريكية التي كادت أن تطيح بالمنطقة لولا وجود محور المقاومة الذي تصدى لها وارغمها على التراجع..

امريكا لا تؤمن بالعقل والمنطق والحوار وتبادل المصالح ولا تتصرف على هذا الأساس وحدها القوة التي تتعامل بها وبالمقابل وحدها القوة التي تردعها وإلا "لا نستطيع التنفس"

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