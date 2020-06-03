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🔴 #نقطة_نظام 


  سمارا    بربك سيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انت و حمايتك المددجين بالسلاح والطائرات العسكرية المكيفة التي نقلتكم خوفا عليكم من التعب والموت .. و السيارات الحكومية المرفهة المزودة بالأكل و الماء البارد خوفا عليكم من الجوع و العطش ...و الكاسكيتات و النظارات الشمسية الماركة التي ترتديها انت و حمايتك خوفا على انفسكم لا تطكم حرارة الشمس وحذاءك الذي يحمي قدميك!! ..يا رئيس الوزراء جا ما شعرت بهذه الطفلة العراقية التي تسير بجانبك و هي حافية القدمين  ؟!! وحرارة الشمس تكوي برأسها و قدميها !! وملابسها الرثة وقد بانت عليها كل ملامح الفقر و الجوع و الحرمان  ؟؟!!  هل تعلم فخامتكم ان هذه الطفلة هي بغداد ؟!  وهي المستقبل ؟  .. انها الشعب ؟؟ ...بل هي العراق... !!  العراق الذي كان يسير بجانبك و كان ينتظر منك عسى ان تشعر بآلام جروح قدميه و جوعه و حرمانه .. فتأخذه بين ذراعيك وتضمه لصدرك وتسأله عن السبب ...    سيادة رئيس الوزراء اسمح لي ان  اسألك بالله ...انت هم عندك رب وشعور ؟؟؟!!!

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