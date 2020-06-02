عاجل : حظر تجوال في 40 مدينة اميركية وثلاث ولايات تدخل حالة الطوارئ
المقالات

الارتقاء الوظيفي  


محمد فخري المولى ||

 

كيف ترتقي في وظيفتك؟

يبدو الارتقاء الوظيفي وتحديد المهام الوظيفيه وتنسيق علاقات العمل امورا صعبه هذه الايام خاصه في بيئة عمل تشوبها الصراعات ومؤسسات غير هرميه.

كذلك ازدياد تعامل احدى المؤسسات بشكل مباشر مع اكثر من مؤسسه الامر الذي يؤدي للمزيد من الفوضى والارتباك في الهيكل الوظيفي للمؤسسات ومن ثم يتطلب الارتقاء الوظيفي ان يتمتع المدير او الموظف بالصفات التاليه:

اولا: معرفه عميقه بعمله

ثانيا: الحنكه والدهاء في معاملة الموظفين والشركاء.

ثالثا: القدره على ادارة الذات والعلاقات.

رابعا: إظهار المواهب والقدرات للاشخاص المناسبين: المديرين الزملاء على حد سواء.

خامسا: الشجاعه والاقدام على مخاطرات محسوبه.

·        ابدأ بإظهار الذكاء والحيله

يستمد الانسان سلطته من شخصيته ومواهبه الفريده وليس من منصبه او لقبه فالسلطه المستمده من المنصب لاتدوم ومن ثم لابد ان تكون قادرا على اقناع الاخرين بأفكارك ومتفهما وقادرا على تسويه امورك لتحقيق اهدافك.

·        كل العلاقات مهمة

اذا كانت الكفاءه اساس سلطتك فلابد ان تدعمها بالعلاقات مع الزملاء فيجب على من يرغب في الترقي ان يقيم علاقات جيده مع من يتفاعل معهم بدءً بأبسط عامل حتى اكبرهم. يقول جيل ستارك: كثيرا مايخطئ الناس في تركيز اهتمامهم على الزملاء والرؤساء فقط.

والدرس المستفاد هو توطيد العلاقات ومد اواصر الموده مع الجميع يكون حلفاء وهؤلاء لايقدرون بثمن اذا مارغبت في ترويج افكارك ونشرها.

ان تكوين علاقات ايجابيه مع المحيطين بك من شأنه وضعك في دائرة الضوء فيذيع صيتك في كافة ارجاء المؤسسه.

·        وسع ادوارك

لكي تسلط عليك الاضواء ويذيع صيت انجازاتك بادر بالتطوع في المشروعات الهامه فأنت وحدك المسؤول عن ارتقائك الوظيفي وزيادة خبراتك فزياده الخبره ستؤدي بك يوما ما للوصول لمنصب رفيع ومكانه ساميه.

ميٌز بين الخلاف والاختلاف

يمكنك ان تختلف مع الاخرين دون ان تخالفهم لكن احذر ان تخالف من اجل الاختلاف وتعارض من اجل المعارضه. فلابد وان تكون وجهة نظرك سليمه ومقنعه حتى لاتتسبب في احراج رئيسك.

يضاف الى ماسبق ان تضع مصلحة مؤسستك على قمة اولوياتك حتى تأتي اللحظه الحاسمه التي تلتقي فيها مصلحتك الوظيفيه مع الاستراتيجيات المؤسسيه

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عسل .. اسود
اصوات بائسه
قَتلُ امرِئٍ في غابةٍ••  
الارتقاء الوظيفي  
اسالوا جورج  فلويد ان كنتم لا تصدقون  
مقترحات الى وزارة التربية ..
خطورة رفع راية الشذوذ الجنسي على أرض العراق ( الجزء الثاني )
من باعنا الى الشيطان ..!؟  
خطورة رفع راية الشذوذ الجنسي على أرض العراق (الجزء الأول)
هل يعود البعثيون من شباك الفيس بوك وتويتر؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك