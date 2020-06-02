سر الهيبة الأمريكية هدف إلهي!!!  

مازن البعيجي ||

ما كان ليحصل هذا الأمر العظيم وهو أن تُكسر الهيبة الأمريكية والغطرسة التي تسيطر على مقدرات الشعوب عبر اقتصادها وعسكرتها وحروبها واحتلالها وإعلامها وعملائها وسفاراتها واقمارها والتكنلوجيا وبث روح الرعب في كل شعوب العالم واستحكامها على مؤسسات تعمل لها ، من مجلس الأمن والى منظمة حقوق الإنسان!!! والى صندوق النقد الدولي سيء الصيت وألوان وعقوبات بها جعلت من نفسها ومعها الإعلام المضلل وحش غير قادر أحد على لجمه او تجنبه!!!

والعالم كله يدين بهذه الغطرسة ويعرفها بانها كذب محض وهو إعلام القوة والقهر الذي تحمله عقيدة أهل الباطل عندما يريدون الاغارة على بلد فتتقدم المؤسسات التي هي جند تحت امرتها تسوقها حيث تريد!!!

إلا دولة الفقيه واضحة الهدف محددة المهمة منيفة الاخلاق ، وهو الإنتصار للمستضعفين والمعذبين ممن حولت الدولة العميقة والصهيونية العالمية حولت الكرة الأرضية سجن قضبان ونار ، ليبدأ فجر تحرر الشعوب وبث روح الوعي وكشف الخدع والمؤامرات والمخططات التي ما كان أحد يفكر فيها فضلاً عن محاربتها ولا حتى ممن يدعون الإسلام القشري الصوري الخانع ، فأخذت على عاتقها - دولة الفقيه - وعبر مؤسساتها وراعيها هذا الشرف المعلى وهو إسقاط هيبتها وكسر أنوف قادتها والمستبدين مذلي الشعوب وهذا صريح القرآن يقول بذلك ( الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) النساء ٧٦ .

واليوم تمت وعلى مراحل منظمة مدروسة مخطط لها بعناية على يد القائد التقوائي ربيب التوكل والثقة بالإسلام المحمدي الأصيل الخامنئي المفدى ودونك نشرات الأخبار وما تنشره الفضائيات من سقوط أقنعه ما كانت لتسقط لولا صدق وإخلاص وإيمان القادة!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه تسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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