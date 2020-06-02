عاجل : حظر تجوال في 40 مدينة اميركية وثلاث ولايات تدخل حالة الطوارئ
المقالات

المواطن الأسمر ( النيكرو ) وهيلمان الولايات المتحدة  


حسن المياح ||

 

هل تعلم أي طاغية ظالم مستبد ظالم في العالم , أن عود ثقاب بسيط ضعيف هزيل ينتج ثورة عارمة صاخبة مغيرة كاسحة ناسفة لكل وجود طاغ فاسد مستأسد متنمر ظالم مجرم حاقد في العالم .

أميركا بغطرستها وإنتفاشها الموبوء المريض , وبإنتفاخها الظالم المجرم المسود على العالم , تحركت عليها ثورة عارمة عاصفة , أقضت مضجع ترامب وإدارته المجرمة الصليبية الحاقدة , وستنسفها , وتجعلها قاعآ  صفصفآ , وآثار حطام هزيل بغيض زائل محروق , وأن الذي قد أشعل جذوة هذه الثورة هو عود ثقاب هزيل بسيط ضعيف من خلال إعتداء شرطي متصنم لوثنه المجرم ترامب السافل الديوث على مواطن أسمر أميركي في الشارع العام بدون وجه حق , ولم يرع كرامة إنسان , ولا قداسة وجود خلق بشري في عالم الأكوان , ولم يمتثل الى إحترام قانون حقوق الإنسان .

قامت الدنيا بثوران براكين الوجود في أغلب الولايات المتحدة ولم تبرد نيران مقذوفاتها , ولم يطفىء أوارها , بل ترتفع درجات حرارة سعارها , وأنها ستتفاقم الحال وتستعر نار الغضب الجماهيري على المجرم اللافح ترامب الجبان الراعد خسة ونذالة وظلمآ وتوحشآ وإستهتارآ , وإدارته السقيفية العابثة الكامبديفيدية الكائدة المجرمة الرذيلة .

 وخلاصتها ومن نتاج ثمارها , أنه سيزول النظام الدكتاتوري المجرم المتصنم للتسلط الأميركي الظالم الواحد ( قطب العولمة الواحد ) , والذي تدعيه الإمبريالية الأميركية التي تتزعم النظام الديمقراطي سلبآ ونهبآ ; لا قيادة ونظامآ سياسيآ إجتماعيآ حاكمآ , كما تزعم وتدعي وتتفاخر .

ولا بد لكل تناقض , من إنتاج ثورة مدمرة ساحقة ناسفة لكيانه الذي فيه نشأت وترعرعت , وشبت وشابت , لأنه لا يصح إلا التوازن المعقول والإنسجام المؤتلف المتوافق المتحد .

أميركا تدعي الديمقراطية , وهي أسوأ نموذج بال رذيل للدكتاتورية والتصرف الواحد المنفرد في الطغيان والحاكمية , والظلم والتسلط .

وهذا هو التناقض الذي فيه إرتكست الإمبريالية الأميركية المجرمة المعتدية على كل شعوب العالم التي تنشد الحرية والتحرر , والسيادة والإستقرار , والأصالة وممارسة الحياة وفق العدل الإلهي وخط إستقامة دين الله الإسلام .

الإسلام دين الوسطية والإعتدال ; ولذلك أميركا بترامبها المجرم الخليع , المعتوه المجنون , حاربته وتحاول القضاء عليه , لأنه في نظرها هو العدو اللدود , والمنافس القوي الصامد الواحد أمام جبروتها الجبان وطغيانها الماحق الهزيل .

أميركا دولة لوثة تسلط , ووباء إستعمار ناهب , وفايروس مرض تبعثر شعوب , ومكروب تمزيق دول , وسموم قلع أنظمة وطنية حاكمة , لا يهدأ لها حال إلا بالتسلط الظالم الناهب الناقم , ولا يستقر لها بال إلا بإمتصاص ثروات دول وشعوب العالم .

فيا للفضيحة .... , ويا للاخجل .... , ويا للاحياء على أميركا ورئيسها الممسوس الموسوس المجنون المجرم الحاقد الجشع الوغد اللئيم الديوث الماجن ترامب الديوث  , وعلى إدارته الهزيلة المائعة السخيفة الفاقدة العقل والإرادة , المهزوزة العاهرة الماجنة الراقصة الزانية اللعوب .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا بعد الاقليم السني؟!
ماذا انهزمنا حضارياً؟!
أين هي المصلحة؟!..الشايب ورسالة الكويت  
من أي فصيلة دمائكم يا حاج ق،س وmhnds؟!  
ملاحظات سريعة عن التظاهرات الامريكية.  
نصيحة للشباب المتأثرين بالجيوش الإلكترونية .  
محاولة هدم الحق المبين  
المواطن الأسمر ( النيكرو ) وهيلمان الولايات المتحدة  
الحلبوسي .. ومخيم الانبار الفلسطيني  
أخبروا محمد باقر الصدر وق،س!؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك