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أستهداف شباب العراق .. قصة لاتنتهي .. !  


أياد خضير العكيلي ||

 

من المحزن والمؤلم حقاً ..

أن نرى وخلال ال ١٧ سنة الماضية كيف أُستُهدِفَ شباب العراق  :

# أولاً من خلال الحرب التقليدية والاهلية التي تسببت بمقتل وتهجير مئات الالاف منهم  .

# ثانياً من خلال حرب الجيل الخامس ( غسيل العقول )  التي خربت عقولهم وعطلت افكارهم وعصفت باهوائهم  .

# وثالثاً من خلال منهج سياسة القطيع التي مورست عليهم من قبل الدولة العميقة لاستعبادهم ، والتي سعت لجعل تبعية الشباب لها وربطهم بمشاريع ( التعيين ) والتي هي في حقيقة الامر بطالة مقنعة .

وكل هذا حدث  أمام مرأى ومسمع الجميع ، وبأشراف الجميع في الدولة الظاهرة  ..!!

والذي يحيرنا فعلا ويجعلنا نتساءل :  لماذا يستهدف الجميع شباب العراق وهم أبنائهم وأخوانهم   !؟

وسواء تم ذلك بقصد أم (بغير قصد ) ، 

فالامر سيان عندنا وتبقى النتيجة واحدة  :

تدمير الشباب .. والجميع مذنبون .. !!

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