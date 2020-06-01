أستهداف شباب العراق .. قصة لاتنتهي .. !  

أياد خضير العكيلي ||
من المحزن والمؤلم حقاً ..
أن نرى وخلال ال ١٧ سنة الماضية كيف أُستُهدِفَ شباب العراق :
# أولاً من خلال الحرب التقليدية والاهلية التي تسببت بمقتل وتهجير مئات الالاف منهم .
# ثانياً من خلال حرب الجيل الخامس ( غسيل العقول ) التي خربت عقولهم وعطلت افكارهم وعصفت باهوائهم .
# وثالثاً من خلال منهج سياسة القطيع التي مورست عليهم من قبل الدولة العميقة لاستعبادهم ، والتي سعت لجعل تبعية الشباب لها وربطهم بمشاريع ( التعيين ) والتي هي في حقيقة الامر بطالة مقنعة .
وكل هذا حدث أمام مرأى ومسمع الجميع ، وبأشراف الجميع في الدولة الظاهرة ..!!
والذي يحيرنا فعلا ويجعلنا نتساءل : لماذا يستهدف الجميع شباب العراق وهم أبنائهم وأخوانهم !؟
وسواء تم ذلك بقصد أم (بغير قصد ) ،
فالامر سيان عندنا وتبقى النتيجة واحدة :
تدمير الشباب .. والجميع مذنبون .. !!
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