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روح الله الخميني شجرة تتجدد تؤتي إكلها كل حين .  


هشام عبد القادر ||

 

ولد روح الله مصطفى ابن احمد الموسوي الخميني في 24/9/1902 ورحل الى ربه في 3/6/1989

قامت الثورة الإيرانية في 1979م

أطاحت بالملكية البهلوية اخر ملوك الشاه محمد رضاء بهلوي.

وما نريد نتقدم به هو أن روح الله الخميني رجل العلم والحكمة والفلسفة والعرفان رجل الشريعةوالطريقة والعرفان الذي أسس دولة إيران الإسلامية التي نشاهدها اليوم مناهضة لقوى الإستكبار العالمي ببركة روح الله الخميني الذي ثورته من انجح الثورات بالتاريخ قامت بمتنها دولة تمثل قبس من نور اهل البيت عليهم السلام اول دولة بهذا العصر تمثل الإسلام في مواجهة الظالمين ودولة مستقله ودولة حاربتها الأعراب والإدارة الإمريكية والصهيونية منذوا نشأتها.

لقد لاقى روح الله الخميني رحمه الله تحديات كثيرة واجه كل الحوزات العلمية وغير مجرى التاريخ وواجه كل دول الإستكبار العالمي وتم نفيه الى من البلاد وواجه كل الصعوبات وقامت ثورته على اسس علمية عن علم ومعرفة وبالقلم والورود وثقف الشعب حتى بلغ ذروته من الثقافة والعلم ومنها قامت الثورة الإيرانية المباركة ضد حكم الشاه الملكي الذي جعل من إيران دولة خاضعه لبريطانيا وامريكا. 

وقامت الثورة الإيرانية بالإطاحة بحكم الشاه وليس الشاه فقط إنما كل الحكومات الظالمة ببركة روح الله الذي اتجه الى الله بروح خالصة مجدد للعصر مغير مجرى التاريخ نحو الخير والسلام والعلم والمعرفة وبعصره ظهر المفكرين والعلماء منهم ملهم الثورة الإيرانية الكاتب الدكتور علي شريعتي والعلماء الأفاضل منهم مرشد الثورة الإيرانية السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله والشهيد مرتضى مطهري والشيخ عالم العرفان محمد تقي بهجتي والمفكر الكبير الفلسفي والعرفاني السيد الشهيد محمد باقر الصدر الذي بكل علمه يقول ذوبوا في روح الله الخميني كما ذاب في الإسلام.  وقال ان ثورة روح الله الخميني قطف ثمرة الأنبياء عليهم السلام اي بإقامة دولة تسعى للتمهيد لتحقيق العدل والحرية لكافة الشعوب بمختلف معتقداتها والوانها ولغاتها.

لذالك حاكت المؤامرات على ايران الدولة الإسلامية من كل دول الإستكبار العالمي والأعراب منها النظام السعودي رأس كل شر بالعالم.

والحمد لله رب العالمين

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