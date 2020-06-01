المقالات

إصبع على الجرح؛ راس الشهر  


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

للشهر الثاني على التوالي منذ استلام السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة ورواتب الموظفين والمتقاعدين تتأخر عن موعد صرفها وسط سيل من التصريحات والإحتمالات والتأويلات والإشاعات والتوقعات والتنبؤات بين محذر من توقف الرواتب او قطع نصفها او ربعها او ثلثها وطائفة من المشيعين والشامتين والمحرضين مع تناقض التصريح بين وزير المالية ولجنة البرلمان المالية ورئيس الوزراء.

هناك من يؤكد ان العراق عاد ليلدغ من ذات الجحر السعودي مرة أخرى فبعد ان حلمنا بدارك يالأخضر بالملعب العملاق في عالم الآفاق  عدنا لنقترض بذل واذلال ثلاث مليارات منهم  . وبين كل هذا وذاك عاد الناس من جديد ينتظرون راس الشهر كما ينتظر رؤية الهلال في العراق بين عيد الأمس وعيد اليوم وعيد الغد .

 لم يعد للشهر رأس ولا رقبة فلا ندري متى يهل ومتى يحين والفقير الفقير بين سندان الإنتظار ومطرقة التصريحات ناهيك عن فقراء العراق من القطاع الخاص وعمال الاجر اليومي الذي لازالوا بانتظار المكرمة الكبرى للحكومة الجليلة الكريمة الطاهرة التي قررت بمجلس وزرائها وهيئة ازمة الخلية ان تمنح له مبلغ (30) ثلاثين الف دينار فقط لا غيرها  تعويضا عن تداعيات ازمة كورونا والبطالة الإلزامية على الجميع منذ اكثر من شهرين ولم تصرف ولن تصرف حتى يأذن الإقليم وتتفق الكتلة الأكبر التي لم تكون ولن تكون مادام (حرملة) البرلمان يسيطير على دفة الميزان ولا يهم ولا يضر مادام مجلس الوزراء ومجلس النواب والرئاسات بخير ورفاه وبنين ولله الحمد رب العالمين والصلاة على الأولين والآخرين ومن سيأتي ولو بعد حين .. لماذا يا رئيس الوزراء ايها المصطفى الكاظمي الم تتعدل اسعار النفط وهي تقارب الأربعين دولار للبرميل  ولا داع للتخفيض والترشيق والتأخير ..

لماذا يا رئيس الوزراء تدفع المليارات لمسعود البره زاني وتؤخر رواتب الموظفين ومسعود لم يزل  وسيبقى ذلك المسعود المتمرد السارق لأموال العراق .

 لماذا يا رئيس الوزراء واين الوعود والموعود وهل انصافك لشهداء العراق وضحايا الإرهاب التكفيري الوهابي يدعوك لأن تمد يد العوز والذل لبؤرة الفكر الوهابي المتطرف في السعودية بدلا من ان تطبق عليهم قانون جاستا الأمريكي فتحلب كما يحلبون وفي رقبتهم دماء ربع مليون شهيد في انفجارت البهائم السعودية المفخخة في شوارع بغداد وساحاتها والمحافظات العراقية الإخرى ..

 اخيرا وليس آخرا لا نريد ان نتشائم ونقول انك يا رئيس الوزراء ايها المصطفى الكاظمي ليس اهلا للمهمة فقد يكون هذا كلام سابق لأوانه ولكن كل ما نطلبه منك الآن هو ان تحافظ لنا فقط على رأس الشهر لا غيره والله يحب المحسنين .  .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أليست أميركا بلد الحريات؟!  
على الكاتب أن يكون مفلساً ..!  
إصبع على الجرح؛ راس الشهر  
وانقلب السحر على الساحر ؟!  
خيارات اخرى امام الدولة بديلة عن الاقتراض  
العمق الاستراتيجي للواقعين العراقي والاميركي 
تمثال الحرية على منصة العنصرية الأمريكية ..!  
نحن لسنا عرب حتى تقتلونا !!  
الإنهيار الوشيك للولايات المتحدة الأميركية..!  
أزمات متلاحقة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك