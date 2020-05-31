المقالات

كورونا حرب نفسية ماسونية  


وفاء الكبسي ||

 

أوشكت لعبة كورونا على الانتهاء ومازال الكثير مصدق لتلك اللعبة، بل ويعيش حالة من الرعب والخوف الرهيب حتى بلغ الأمر لحد الرهاب فصاروا أمواتاً فوق الأرض!!

تحولت حياة بعض الناس إلى سلوكيات غربية يتصرفها دون قصد، ومنها إنهُ سيموت إذا ما عطس أحدهم بجانبه، وكأن العالم على وشك الانتهاء، لدرجة أن البعض بات يمشي في الشارع على بُعد أميال  ليس عن وعي ووقاية، وإنما هوس عن جهل، كل ذلك بسبب ماتبثه ماكينة أمريكا الإعلامية في مختلف القنوات العربية والأجنبية من تهويل وتخويف ممنهج عبر صور وفيديوهات مرعبة، فصارت الكلمة الأكثر تداولاً بين الناس هي "كورونا" في وسائل التواصل الإجتماعي فانتشرت الأقاويل والتهويلات والتخويف والترهيب دون أدنى وعي ورقابة !

 الحقيقة أن مرض كورونا مرض كسائر الأمراض قادرين على التعامل معهُ والسيطرة عليه ، أقولها بكل صراحة الشعب اليمني تقريباً كله أصيب بكورونا ولايوجد بيت إلا وأصيب دون أن يعلم بأنه كورونا، وأنا واحدة منهم، لكن الحمدلله تم الشفاء من عند الله من غير أوكسجين ولا مستشفيات معتمدين على الله والليمون وبعض العلاجات البسيطة التي تستخدم لأمراض البرد!

أما إذا تحدثنا عن  الوفيات، هناك وفيات ضئيلة جداً لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة فلم يموتوا بسبب كورونا بل بسبب قلقهم وتوترهم النفسي !

يجب علينا جميعاً أن نبث روح الطمأنينة فيما بيننا وأن نتوكل على الله -سبحانه وتعالى- في كل أمورنا وأن نستعين به في مواجهة وباء كورونا وأن نعيش حياتنا بطبيعتها فقط نلتزم بالإجراءات الإحترازية التي تقرها الجهات الرسمية ، فمواجهة هذا الوباء يتحمله جسم الإنسان عبر المناعة التي أوجدها الله تعالى في هذا الجسم وهي من يقع عليها مقاومة هذا الوباء بنسبة ٩٥٪، ولكن هذه المناعة تتطلب معنويات عالية وثقة بالله وتوكل على الله وتغذية سليمة.

الحرب اليوم هي حرب نفسية تبثها الماسونية التي تمتلك كل الماكينة الإعلامية في العالم من أجل السيطرة علينا، هم يريدون أن ينهار إقتصاد العالم، وفعلاً الإقتصاد إنهار وأخذوا قروض من البنك الدولي والبنوك العالمية التي تمتلكها عائلة روتشيلد الماسونية، المؤامرة كبيرة علينا تداركها خاصة ونحن نمر بحصار وعدوان فلا ننجر وراء مايتم تدواله من أرقام مهولة تبثها منظمة الصحة العالمية والتي هي تابعة للمافيا الماسونية، وقد أوضح بيان وزارة الصحة بأن ماقدمته من محاليل لم يكن دقيقاً،  أليس هذا كافياً لنعلم مدى تواطئهم في هذه المؤامرة العالمية؟! 

الحذر الحذر من الوقوع في مصيدتهم مصيدة الخوف والهلع الغير مبرر، علينا الرجوع إلى الله والالتجاء إليه بأن يبعد عنا كيد الكائدين ، ومكر الماكرين، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن نعلم علم اليقين بأن الحياة والموت بيد الله قال تعالى:﴿أَينَما تَكونوا يُدرِككُمُ المَوتُ وَلَو كُنتُم في بُروجٍ مُشَيَّدَةٍ}

ـــــــــــــــــ             

              

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل بدأت ثورة الربيع الأمريكي؟
كورونا حرب نفسية ماسونية  
هل سنشهد ربيع امريكي  ومن يستغل الوضع لصالحه؟!. ..
اثر .. يقتفي .. اثر  ..!
الفساد يهزم الدولة  
آل سعود والبقيع!!!  
الديمقراطية الامريكية..والتمييز العنصري  
لا تأمنوا  الجائحة !!
شحاته..سليماني..المهندس..!    
النُخَب .. وسياسة تدمير الشباب ..!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك