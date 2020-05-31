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ترامب وإدارة الشيطان الأكبر  


هشام عبد القادر ||

 

اي رئيس يصعد لإدارة محور الشر فهو شيطان .

تعريف معنى الشيطان الأكبر .

بما إن الشيطان له مملكة في الإنسان وهي مملكة النفس الأمارة بالسؤ .

وبما إن الصراع العالمي بين محور الحق متمثل بالنفس المطمئنة والزكية والبصيرة الملهمة الهادية المهدية والنفس الحرة هي اللوامة التي تتراجع عن الخطاء

وبين محور الشر متمثل بالنفس الأمارة بالسؤ

فعنوان الصراع بين الشيطان الأكبر

وبين الحق الأكبر .

دولة الله

دولة الشيطان .

بينما دولة الله لم تظهر لعالم الوجود الى الوقت الحاضر ولكن تمهيدا لعالم الظهور للحق المطلق

بينما الشر المطلق يتصعد بالهرم ويتوارث الشر المطلق منذوا زمن إبليس الذي توعد بالقعود بحجب النفس البشرية عن معرفة الصراط في حالة تصاعدية لقمة هرم الشر وهذا قرن الشيطان وصل للذروة بدولة النظام السعودي قرن الشيطان وصفقة ترامب الشيطانية ورثوا شر إبليس وفرعون وهامان

فرعون الحاكمية وهامان الفكر المتطرف وقارون المال الذي صب في حربه على المستضعفين

بينما دولة الله في حالة ارتقاء ليس في هرم انما في عروج الى ان يصل الى سدرة المنتهى

وقد وصل بزمن رسول الرحمة رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه واله افضل الصلاة والسلام

والأن في حالة الظهور للحق المطلق اي ارتقاء. جميع الأمة المحمدية تدريجيا ليصل عالم النفس الكلية تبقى نفس واحدة في عروج كلي .

يتزايد العدد في الناس الذي سيدخلون امنين بالرغم إن النار وقودها الناس والحجارة ولكن الرحمة للعالمين امتي امتي .

الامي للأمة كافة اي اممي لعالم الأولين والأخرين ليس امة الزمان انما كافة امة سيدنا محمد من ذوا الازل الى الأبد

نتوقع افول الشر . اي اليوم المعلوم اقترب ليقف الشر ويأفل يوم يسمعون الصيحة بالحق ليس بالباطل ذالك يوم الخروج داعي للحق المطلق يرث الأرض عباد الله الصالحين وتشرق الأرض بنور ربها نور العدل والحرية .

الله اكبر لا يوصف بشئ .

والحمد لله رب العالمين

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