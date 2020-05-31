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قراءة عاطفية وقد إشارة ..  


مازن البعيجي ||

 

عرفنا التدين الحقيقي يورث الخير كلهُ ويورث كرامة ومحبة في قلوب الناس وخاصة من هم يتمتعون بروح نقية وعامرة بأخلاق العترة المطهرة عليهم السلام .

وقد ناخذ من صفات المتقين التي تعطي صفات من هم المتقون وكيف هي شمائلهم التي يعول عليها ، ومن هنا تجدهم في التواضع لا نظير لهم فهو خلق الأنبياء والمرسلين وقد سمعنا قصص كثيرة عن تواضع الضباط والجنرلات الكبيرة في جيش الجمهورية الإسلامية وخاصة الحرس الثوري الإيراني وكأن علو الرتبة ونيلها وقف على من نال في التواضع شهادة..

وعلى هذا شاهدنا الشهداء القادة كيف أنهم في التواضع حققوا غرام وسحر شهد به القاصي والداني وأصبح سمة وعلامة بارزة في حياتهم ، وما ظهر لنا كان شيء مقنع انهم على خط الولاية التي من أبرز منهجها هو تعلم فن التواضع والبساطة والخدمة وعدم التكبر والغرور!

وما تلك الكلمات التي كان يطلقها القادة على بعضهم إلا خير دليل عندما يسأل المقدم الحاج ابو مهدي المهندس يقول ماذا يمثل لك الحاج ق،س يقول له القائد وانا جندي عنده!

ويقول الحاج ق،س في لقاء مع الشيخ AkRm الكعبي يقول انا جندي عندكم تواضع وخلق كان بمكان لا يحكي إلا قيمة المعرفة بخط أهل البيت عليهم السلام ، ولعل العبارة التي سمعنها من لسان الولي الخامنئي المفدى لأبي مهDي المهنDس وهو يقول له أنا كل ليلة ادعو لك باسمك كل تلك الإشارات أفهم منها على قدر عاطفتي التي تهزها تلك الإشارات ان من كانوا معنا هم عرفاء بالسلوك العلملي الذي ابعدهم عن التنعم بما اضفته الدنيا عليهم من مركز كان يمكن استغلاله كما اشتغل من ذا وذاك ولم يغريهم شيء قد تلك الشهادة وكم ركضوا خلفها ( قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة ٩٤ .

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه تسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
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