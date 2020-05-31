المقالات

المجال الحيوي للعراق وضرورة رسم الاستراتيجية  


هيثم الخزعلي

 

المجال الحيوي هو المساحة اللازمة للكائن الحي كي ينمو ويستمر، وتم استعارة هذا المفهوم لسياسة باعتبار الدولة كائن حي، فهي بحاجة إلى مساحة للتمدد في اراضي دول أخرى، وعادة الدول تعتبر مجالها الحيوي هو الدول التي تشترك معها في اللغة او القومية او الدين.

تركيا العثمانية عندما بحثت عن مجال حيوي لم تجد دولة تتحدث التركية سوى تركيا، فاتجهت الي الدين واختارت المذهب الحنفي الذي يجوز حكم الموالي (غير العرب ) بناءا على رواية عمر (لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته عليكم) فأتجهت الي الدول العربية واستعمرتها باسم الإسلام، باعتبارها مجالا حيويا للعثمانية.

لا أريد أن اسهب في شرح المفاهيم، ولكن ننقل الحديث للعراق الذي يمكن أن يكون متمتعا بأكثر من مكان كمجال حيوي، يستطيع به أن يتمدد ولو فكريا (فكر اهل البيت عليهم السلام ) وسياسيا وينقل ثقافة الإسلام الأصيل ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني خصوصا عربيا.

العراق يمتلك الكثافة البشرية ٤٠ ملون تقريبا، والمرجعية الدينية العليا لأغلب شيعة الخليج والمنطقة، والثروات المادية والكفاءات البشرية علميا وثقافيا وفنيا بل حتى رياضيا، وشعب شاب يشكل الشباب دون سن العشرين نسبة ٦٥٪منه، والحشد الشعبي أقوى قوة عربية إقليمي،وانتصارات كبرى على تنظيم القاعدة وتحرير العراق من القوات الأمريكية ٢٠١١والانتصار على داعش.

 كل ذلك يجعلنا أمام ضرورة وضع ستراتيجية تحول قيادة المنطقة العربية للعراق، فمع ان الجمهورية الإسلامية تقود محور المقاومة الا ان الحواجز القومية والخلفيات التاريخية تجعل حواجز أمام قبولها وتمددها عربيا، خصوصا في الخليج، اما العراق فهو متحرر من الحواجز القومية وان كانت العقدة المذهبية موجودة، ولكن يمكن تذليلها عبر التأكيد على القواسم المشتركة.

ومع رغبة العرب بعودة العراق (للحظن العربي) وكل ما ذكرته من نقاط قوة يتمتع بها العراق، فأعتقد لابد من استثمار هذه الرغبة العربية ونقاط القوة العراقية، وهذا المجال الحيوي لتحقيق مكاسب سياسية، وتمدد ثقافي عبر وضع العرب أمام الأمر الواقع وهو وجود حكومة شيعية عربية في الخليج، تشكل جسرا رابطا بين العرب وآلإيرانيين، وتقوم باستثمار العلاقات مع الدول العربية في الخليج، وتحويل العراق كقائد للمنطقة العربية خصوصا في الجزء الاسيوي ومنطقة الخليج.

يمكن تفعيل كل القوى الناعمة التي يمتع بها العراق مثل الحوزات العلمية، والنشاط الثقافي والعلمي، والرياضي..

يمكن للعراق ان يأخذ ريادة المنطقة العربية وخصوصا الخليجية ويوقف مشروع التطبيع بل يمكن أن يكون جسرا لمحور المقاومة يجمع بين العرب والمسلمين غير العرب ، وهذا الدور الريادي  لعبه العراق،تاريخيا، في فترة الدولة العلوية في الكوفة والدولة العباسية في بغداد، وسيلعبه عالميا في زمن الظهور المقدس، إلا أن هذه فكرة عامة بحاجة لوضع دراسات واستراتيجيات وتحديد سياسات وادوات التمدد..

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة عاطفية وقد إشارة ..  
خلية أزمة أم خلية حل؟ليس (بالحظر) وحده يحيا الإنسان!!  
المجال الحيوي للعراق وضرورة رسم الاستراتيجية  
نطرب على جوارب الغريب .. بوريس جونسون مثالاً  
الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الإرهاب العالمي  
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
أمريكا والاندحار الى الهاوية  
مظاهرات امريكا الداكنة  
ماذا تريد حواء من آدم؟!!  
هدم القبور .. مأساة تتجدد مرارتها سنوياً  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك