المقالات

طيف على أبواب الصدر ..  


مازن البعيجي ||

 

قبل النوم وكالعادة البسيطة كل يوم تقريباً من سماع او قراءة دعاء ، لكن ذلك اليوم جلت جولة تنوعت في اليوتيوب مرة على برنامج منشد العراق وانا أشاهد الطاقات الحسينة ذات الصوت العذب وهي تهز لي وتر الروح وكأنها تمسك بشباك من بيده الحل بعد يأسي من الحلول!

وهم يتنقلون باطوار حسينية وكلمات أضاف شبابهم وصغر سنهم الطري روعة وجمال عليها ، وقلت في نفسي كيف تُركت هذه الجواهر يغطيها التراب من قبل كل الإسلاميين ومن يرفعون شعار علي والحسين!؟!

إلم يكن يجدر ان يحصل سباق عليهم حتى نصل لهم قبل وصول السفارة الأمريكية وجيش منظمات المجتمع المدني الجندي الناعم لقتل إبداع ابن الجنوب والشيعة حصراً نعم الشيعة حصراً ودع عمى البصيرة ثوب مفصل عليك يغطي عقلك حتى اصبحت  للسفارة والمخطط كلبها الوفي!!!

تأثرت كثيراً ونمت مجروح وانزف من حالنا في العراق على وجه الخصوص وانا ارى نيجيري وسنغالي يرفع صورة حاج ق،س والmهندس وانا ارفع شعار ضد الولي!!!

على هذا اللون كبحت مطر الجفون حتى شعرت اني بمحضر الصدر وكنت راجع معه بعد صلاة الظهر من حرم امير المؤمنين عليه السلام وكان الطقس حار لهيب ، وكأني في عمق وعي أسأل لماذا حل بنا ما حل وخسرنا كل هذه الخسارة وبينما اسير معه هو ينظر لي بنظرة تتكلم كأنها تقول سوف اجيبك لكن عندما نصل!!!

دخلنا البراني او المكان الذي يجلس فيه للأفتاء والسؤال ، الكل واقف ينظر إلى شيبته البيضاء وهي تطوق وجهه الوردي كما طُوق الأسد  بفروته ..

أراد الدخول للغرفة مد قدمه اليمنى وفوراً نظر للسقف وارجع رجله بعصبية والتفت إلى الخادم ابو حسين وقال له لماذا؟!

لم أفهم أول وهلة ثم من جواب ابو حسين عرفت المشكلة قال سيدنا الان شغلتها ويقصد المروحة السقفية!!! قال له بعصبية وهو يرتعد لو كنت الان شغلتها لما دارت سريعة كما رأيتها!!!؟؟؟

وأردف بالقول له " اتقي الله بأموال الإمام " وهنا صعق من كان حاضراً انك تعترض على مروحة شغلها الخادم قبل دخولك ببضع ثوان يا الله وتقول اتقي الله بأموال الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ..

ففوراً حضرت صورة قيادات العراق جميعاً وحجم البذخ والحرام والسحت والضحك على الفقراء بإسم الدين والمهدي ووووووو!!!

دخل وانا خلفه نظر لي نظرة جواب وكأنه يقول هل عرفت ما الذي حل بكم!؟!

لم أستطع الجواب ولكن نابت عني عيني وهي ترى الفرق المهول والجسيم وحجم الفساد والحرام!!!

ــــــــــــــــــــ

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه تسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العتبات المقدسة والمشاريع الخدمية نموذجاَ حركياَ  
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
ايران ..فنزويلا ، السفن " الخمس "المحملة بالتحدي  
🔹   فوضى بلد الحرية  🔹
عندما يحرق الامريكيون علم بلادهم فهذا يعني ...!  
متى يظهر البطل الامريكي الخارق؟!  
السفينة الأمريكية  في بحر هائج  وربان  احمق..!  
العراق في حضرة البطلين  
طيف على أبواب الصدر ..  
العنصرية دين الإلحاد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك