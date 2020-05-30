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الديمقراطية الأمريكية تعتقل مراسل (CNN)


✍️ إياد الإمارة البصرة ٣٠ آيار ٢٠٢٠   ▪ الإدارة الأمريكية بلا قيم منذ ان اتحدت هذه الولايات لتفرض هيمنتها على العالم، كل ما تدعيه هذه الإدارة مجرد أكاذيب لا صحة لها هي تبريرات جوفاء لأعمالها غير الشرعية وغير الإنسانية التي تقوم بها في داخل امريكا وخارجها، رأيناها في سياساتها ومواقفها من القضية الفلسطينية وكيف تنحاز إلى الكيان الصهيوني وتقف معه في كل أعماله الإجرامية ورأيناها وهي تناصر أنظمة ديكتاورية مستبدة بلا أدنى مستوى من الخجل والحياء، هذه حقيقة الإدارة الأميركية التي تزعم انها تنشر الديمقراطية في العالم، فأي ديمقراطية تلك التي توقف الصحافة وحرية التعبير عن الرأي لا سيما في قضية واضحة ومكشوفة لكل العالم؟ لم تعد قضية قتل المواطن الأمريكي من قبل شرطة امريكا وأحداث الغضب التي رافقتها مخفية على أحد في العالم، لن تستطيع كل محاولات التجاهل أو عدم التغطية حجب الصورة.. لطالما شنف البعض أسماعنا بدعوات امريكا الخاصة بالديمقراطية والحديث عن حقوق الإنسان التي منها حرية التعبير، وهذا الارعن ترامب يضطهد صحفيين وينكل بهم حتى وصل الحال بإدارته لإعتقال صحفي (CNN) خلال تغطية أحداث الغضب المبرر الجارية في أمريكا. أمريكا لن تتضرر من هذه التظاهرات وستقمعها بالقوة ستقتل المتظاهرين -كما فعلت في العراق لإذكاء الفتنة- وهي تمتلك تجربة طويلة في هذا الجانب وستعتم على الأخبار وتشوه الحقائق هي تمتلك قدرات خيالية في هذا الجانب إذ تنعدم القيم وتسحق القوانين وتطبق شريعة الغاب الأمريكية بحذافيرها.
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الديمقراطية الأمريكية تعتقل مراسل (CNN)
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