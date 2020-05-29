فنتازيا 10× 2..!  

جهاد النقاش ||

١- مغالطة كثرة الإصابات بسبب كثرة الفحوصات/ تنتج امنعوا الفحص لينعدم الفايروس.

٢- كذب من قال أن نساء العراق لا تحكم/ عسل أنموذجا.

٣- الصين وأمريكا يكذبان بشأن كورونا/ كي لا يعبر المتظاهرون جسر الجمهورية.

٤- العراق يستورد مسؤولين من الخارج/ ليشغلوا المناصب والوزارات.

٥- حكومة الفيس تؤكد اعتقال خليفة البغدادي/ والبنتاغون ينفي.

٦- وزير الصحة: لا صحة للأنباء التي تتحدث/ عن الصحة.

٧- فنزويلا ترفع علم إيران بسبب بانزين/ والعراق يحرق قنصليتها.

٨- السفارة العراقية تستنكر الإعتداءات على المتظاهرين في أمريكا/ ما يسووها لو يموتون.

٩- مناصرو أم المؤمنين لا يحتاجون جملا/ الكوسترات موجودة.

١٠- بعد اقتران لفظ أحمق بترامب في كوكل، تويتر يطلب التحري عن تغريداته/ يعني هم أحمق وهم كاذب.

· فنتازيا المظاهرات الأمريكية

١- التظاهرات تفضح النظرة الأمريكية للأعراق/ لعد شلون ينظرون النا!

٢- تقييد وسائل التواصل بأمريكا إجراء مقبول/ بالعراق كفر وإلحاد.

٣- المتظاهرون يناشدون بعثة الأمم بالتدخل/ والبعثة ع الصامت.

٤- ستيفن ينشر حوادث التخريب في أمريكا/ بعد تغليسه عنها في العراق.

٥- التخريب والسلب والحرق هو هو الصار بالعراق/ بس المدونين يطربون ع الغريب.

٦- اليشوف خنق الشرطة بأمريكا/ يحمد الله ع زيان الراس.

٧- المدون الذي يقبض راتبه من ضرائب الشعب الأمريكي ويساند الحكومة/ راتبك حرام.

٨- ماري تتبرع بتانكي منيسوتا للببسي وتسمي ترامب/ ابو الديتول.

٩- الأحزاب الأمريكية تساند/ حكومة الخَنّاقة.

١٠- أشياء تفتقدها التظاهرات الأمريكية/ الوعي قائد، جبل أحد، القبعات الزرق، مبعوثة الأمم المتحدة، بيانات السفارات.

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