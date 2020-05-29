فنتازيا 10× 2..!  

جهاد النقاش ||
١- مغالطة كثرة الإصابات بسبب كثرة الفحوصات/ تنتج امنعوا الفحص لينعدم الفايروس.
٢- كذب من قال أن نساء العراق لا تحكم/ عسل أنموذجا.
٣- الصين وأمريكا يكذبان بشأن كورونا/ كي لا يعبر المتظاهرون جسر الجمهورية.
٤- العراق يستورد مسؤولين من الخارج/ ليشغلوا المناصب والوزارات.
٥- حكومة الفيس تؤكد اعتقال خليفة البغدادي/ والبنتاغون ينفي.
٦- وزير الصحة: لا صحة للأنباء التي تتحدث/ عن الصحة.
٧- فنزويلا ترفع علم إيران بسبب بانزين/ والعراق يحرق قنصليتها.
٨- السفارة العراقية تستنكر الإعتداءات على المتظاهرين في أمريكا/ ما يسووها لو يموتون.
٩- مناصرو أم المؤمنين لا يحتاجون جملا/ الكوسترات موجودة.
١٠- بعد اقتران لفظ أحمق بترامب في كوكل، تويتر يطلب التحري عن تغريداته/ يعني هم أحمق وهم كاذب.
· فنتازيا المظاهرات الأمريكية
١- التظاهرات تفضح النظرة الأمريكية للأعراق/ لعد شلون ينظرون النا!
٢- تقييد وسائل التواصل بأمريكا إجراء مقبول/ بالعراق كفر وإلحاد.
٣- المتظاهرون يناشدون بعثة الأمم بالتدخل/ والبعثة ع الصامت.
٤- ستيفن ينشر حوادث التخريب في أمريكا/ بعد تغليسه عنها في العراق.
٥- التخريب والسلب والحرق هو هو الصار بالعراق/ بس المدونين يطربون ع الغريب.
٦- اليشوف خنق الشرطة بأمريكا/ يحمد الله ع زيان الراس.
٧- المدون الذي يقبض راتبه من ضرائب الشعب الأمريكي ويساند الحكومة/ راتبك حرام.
٨- ماري تتبرع بتانكي منيسوتا للببسي وتسمي ترامب/ ابو الديتول.
٩- الأحزاب الأمريكية تساند/ حكومة الخَنّاقة.
١٠- أشياء تفتقدها التظاهرات الأمريكية/ الوعي قائد، جبل أحد، القبعات الزرق، مبعوثة الأمم المتحدة، بيانات السفارات.
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