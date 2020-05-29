المقالات

الرئيس الجديد للبرلمان الإيراني شخصية عابرة للأجنحة السياسية 


✍ د.محمد العبادي ||

 

التحق قاليباف في سن مبكرة  بالحرس الثوري الإيراني وتولى أمرة لواء الإمام الرضا وهو في سن (٢١ ) ثم بعد ذلك بسنة تولى قيادة  الفرقة ٥ نصر  وتدرج في سلم المسؤوليات الكبيرة حتى كلف بقيادة القوة الجوية للحرس الثوري وايضا قيادة الشرطة في ايران .

كل القيادات العسكرية والأمنية في ايران هي قيادات مستقلة وتمارس عملها المهني وفقط ،  وعليه فإن قاليباف باعتباره ابن المؤسسة الأمنية يعتبر شخصية عابرة للأحزاب،  ولم يجير فكره لحزب أو جهة سياسية ، لكن نظرا لاسلوبه المهني وتقيده بفكر الامام  في العمل من الممكن أن يحظى بدعم التيار الأصولي( المبدئي ) فمواقفه المبدئية تشير إلى التزامه الفكري وهذا الالتزام ليس وقفا على قالب حزبي .

 ان شخصيته تتمتع بكاريزما  ملحوظة فهو يموج بالحيوية والنشاط كما أنه شخصية إجرائية أكثر منها تشريعية وعليه فأنه بعد تقديم استقالته إلى قائد الثورة من العمل في المؤسسات الأمنية انطلق نحو العمل في أكثر من ميدان مدني حيث أصبح أمينا للعاصمة طهران ووسع مشاريع النقل العام وبنى عشرات الجسور ومنها جسر الطبيعة بطبقاته وجاذبيته الفنية ، وانفاق المترو وغير ذلك .

الدكتور  قاليباف هو ايضا استاذ في قسم الجغرافيا وعضو  في الهيئة العلمية لجامعة طهران مضافا إلى ذلك هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام .

لقد ساهم ارثه العملي في المسؤوليات المختلفة في حصوله على أعلى الأصوات في العاصمة طهران .

كما أنه عند ترشحه لرئاسة البرلمان للدورة (١١ ) الحالية فاز فوزا واضحا عن بقية منافسيه حيث حصل على (٢٣٠ )صوتا من     مجموع (٢٦٤ ) راي .

هناك توقعات بان هذا المجلس سيكون أكثر فعالية لاسيما وأن رئاسته على اطلاع بالمسائل السياسية والمشاكل الاقتصادية والموضوعات الأمنية كما ان أغلب أعضاء هذه الدورة هم من الكفاءات العلمية والتي ركزت على انتقاد النهج الحكومي في معالجة الأزمات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى جمهور المقاومة في بيئته الاستراتيجية الجديدة...!  
قصة حلوة عن حياة مرة
الهوية كائن لايموت
الرئيس الجديد للبرلمان الإيراني شخصية عابرة للأجنحة السياسية 
هل ستكّون إيران مجلس الأمن الإسلامي!؟
الوباء القادم
ممنوع المصافحة ؟ 
المختلف والمختلف عليه في العدالة المجتمعية
ضعف الإعلام العراقي في هذه المرحلة وعجزه عن مواجهة الإعلام  الخارجي 
لا وجود لإتفاقية أمنية بين العراق وأمريكا !  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك