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هل ستكّون إيران مجلس الأمن الإسلامي!؟


 

 

مازن البعيجي ||

 

أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة وهي تزرع المقاومة وتصدر الثورة في كل بقاع العالم من المقاومة التي تتبع ذات نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة في التصدي للأستكبار  ( العراق ، لبنان ، أفغانستان ، اليمن ، سوريا ، الباكستان ، نيجيريا ، سوريا ، البحرين ، العوامية ، فلسطين وغيرها الكثير ) ومحور متنامي ضم للان دول مثل الصين الصاعدة اقتصاديا وعسكريا وكذلك روسيا التي تمثل أكبر معارض للهيمنة الاستكبارية والتي تعمل جاهدة على كبح القطبية المتفردة بزعامة العالم وجره إلى الخراب والقتل!!!

وهذا كله برعاية إيران الحليف الصاعد رغم كل معوقات صعوده والحصار وهو يخطو بشكل كبير ونوعي ومحسوب بدقة مذهلة ، وما الضربة لقاعدة عين الأسد التي أعقبت الشهداء القادة المؤدبة والمغيرة لقواعد الاشتباك وفرض معادلة ردع جديدة وواقعية شهد بها القاصي والداني!!!

واما الخطوات الأخرى التي وضعت النقاط على الحروف وصارت الجمل واضحة لدى أمريكا والدولة العميقة بان إيران قطب سيشارك بالقرار العالمي ان لم يكن هو القرار ومحوره!

الخطوات الجبارة التي أخرجت الآمال من قلوب الحالمين بمحاصرة إيران وجعل شعبها يثور عليها ، وهي برغم الحصار الخانق ومنع التصدير للنفط لكنها فاجأت العالم في إرسال قمر صناعي عسكري بمهمة ناجحة إلى الفضاء وهو الان يشاهد دول الأستكبار من علياء عرش القدرة والقوة!

حتى وصلنا اليوم للمهمة الأخطر والتي منها نفهم تغيير القواعد بشكل حقيقي وهي تفك الحصار على دولة الحليف فنزويلا التي تحاصرها أمريكا حد القضاء عليها بروح المسؤول الذي لا يترك حيفاً على من تحالفوا معه وهو يشعر بالقدرة والقوة والشجاعة ، وهاهي الناقلات ترسوا على أرصفة كركاس لتنعش الشعب المحاصر دونما نستطيع أمريكا فعل شيء لعجزها التام عن اي حركة تفعلها وهي تدرك ماذا يعني خطأ الحسابات مع دولة ستكّون يوماً قريب مجلس الأمن الإسلامي الذي يدافع عن الشعوب ويحميها من الهيمنة الأمريكية الاستكبار والصهيونية ، وهذه هي مهمة دولة الفقيه في عمق أهدافها ..

 

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..مقال قادم نلتقي..دمتم).. 

 

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