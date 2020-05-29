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ضعف الإعلام العراقي في هذه المرحلة وعجزه عن مواجهة الإعلام  الخارجي 


محمد فخري المولى ||

 

نردد كثيرا لا يوجد بناء إداري  صحيح بعد 2003

كل ما يحدث الآن هو أخطاء تصفير الدولة العراقية وهذا الخطأ القاتل أنهى البناء الإداري المهني لكل مفاصل الدولة 

طبعا أحزاب المعارضة كان لها الدور الاكبر بهذا الأمر لانها عندما أخذت زمام دفة الحكم لم تغادر عقليا فكرة المعارضة والمضلومية..... 

الان سؤالكم الكريم 

الإعلام والثقافة وكل المؤسسات أضحت هباء منثورا مهمشين ولا مساحة وفسحة للعمل 

ومن ارتقى لم يكن مؤهل مهنيا ولكنه ولائي فقط 

لذلك لم يكن الإعلام الداخلي بقدر المواجهة مع الإعلام المضاد وتخلف عن الركب عشرات الخطوات للخلف

وقد تجسد الامر بشكل فعلي فكل ما يحدث الآن

معركة غير محسوبة فقط انفعالية لذلك استثمرو ما يحدث لتنظرو الغد واسمحوا لي ختاما ان اقدم لكم لوحة لأحد الفنانين وصلتنا حديثا 

مع عبارة...

رصاصة الماضي حطمت الحاضر وشوهت  المستقبل 

انه الفن والإعلام السلاح الفعال المعطل

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