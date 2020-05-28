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متى تبدأ المواجهة مع الكاظمي؟!  


واثق الجابري ||

 

 يبدو أن الرهان على مشاكسة حكومة الكاظمي، لم يعد واضحاً في ظل إجتياح جائحة كورونا، وإنشغال الأوساط السياسية والشعبية والدولية، بمآلات مستقبل قد يؤثر على التوازنات الدولية والعلاقات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، إلاّ أن ذلك لا ينهي مساعيَ تتحرك بوسائل غير ملموسة ولا محسوسة، لكنها مستعدة للإنقضاض على أهدافها حين تحين الفرصة المناسبة، وتدرس كل الإحتمالات، بما فيها عرقلة الحكومة أو عدم إجراء إنتخابات مبكرة.

 تسير حكومة الكاظمي في طرق وعرة، كونها جاءت بعد حكومة مستقيلة وإضطراب تدخل دولي وخلل سياسي وإحتجاج شعبي، وفشل تكليفين، تحت تأثير الضغط الخارجي والسياسي المحلي والإعتراض الشعبي.

خضعت كل الحكومات العراقية بعد 2003م، الى ضغط إرادات تضاربت أو تعاضدت، ولكنها بالنتيجة خدمت مصالحها أكثر من سعيها لبناء دولة العراق، والتدخل الدولي واضح بدءاً من التدخل في شكل الحكومة وإنتهاء بسياساتها على أرض الواقع، مع تدخل سياسي يتقاطع تبعاً لمصلحة هذه الفئة أو تلك، وما إتفاقها سوى لتحقيق مصالحها المشتركة، وكلتا الحالتين على حساب رغبة الشعب ومصالحه، وهذا ما ادى الى تراكمات وصلت للضغط الشعبي والإحتجاج، ولكنه لم يبتعد أيضاً عن التأثير الدولي والسياسي المحلي والمصالح الفئوية لشريحة من المحتجين.

حكومة الكاظمي سوف لن تكون بعيدة عن التأثيرات الدولية، التي تبحث عن مصالحها وإن كان على حساب المصلحة العراقية، وتدفع أطرافاً سياسية وشعبية للإعتراض على الحكومات، وبنفس الوقت تسعى قوى سياسية بإستخدام نفوذها السياسي والشعبي، أو تستعين بالخارج، وتستخدم الشارع سواء كان موالياً أو مخدوعاً بمآربها، وقلَّ ما تجد الإعتراض على الحكومات لتحقيق أهداف إصلاحية، وسرعان ما يوضع هذا التوجه كبقية المساعي لأهداف سياسية فئوية.

إن المطلوب من الحكومة الآن المواءمة بين ثلاثة مواقف، وفك عقدة التنازع بين هذه القوى، ويبدو أن الخطوات الأولى للسيد الكاظمي، سواء ما أنتُقِد منه أو أمتُدِح، أعطت إنطباعاً لحضور الحكومة في فعاليات لها إنعكاسات إجتماعية وشعبية، وتأثير على السياسة الدولية والمحلية، إلاّ أنها تسير في طريق لا يخلو من العراقيل التي تظهر أحياناً بصورة مفاجئة متصادمة، وهذا ما يدعو لخطوات إستباقية لفك التلازم، بين الإرادات التي تتحين الفرص لبعضها، في سبيل تحقيق مصالح فئوية.

إذا لم تعرف القوى الدولية والمحلية والشعبية، ماذا ينفعها، بشرط تحقيق مصلحة العراق أولاً، فإنها ستصل يوماً ما الى درجة التقاطع وتُفشل مشاريع الحكومة، ورغم جائحة كورونا وأرقامها المخيفة التي تجتاح العالم، والتي تتطلب من السياسة أن تكون أكثر إنسانية، إلاّ أن كثيراً من الخطوط الإستراتيجية لسياسات بعض الدول مع العراق، وتحركات القوى المحلية، التي ما تزال تعدها مجتمعة كالأرض المحرمة، التي لا تلتقي بها قوى متناحرة، وبذلك تفتح التوقعات  محتملة التصاعد، وإن تراجعت هذه الأيام بسبب تصدر فايروس كورونا نشرات الأخبار، فربما تكون السياسة كهذا الفايروس، يحمله البلد ولا تظهر الأعراض والعلامات في أول أيامه، لكنه معدٍ ،وعدم ظهور الأعراض أخطر من وضوحها لكي يتم معالجتها أو الإبتعاد عن حامليها.

لم تدرك التدخلات الدولية أو تعمدت، تعطيل دولة ذات أهمية إستراتيجية أقليمية ودولية، ونجاح العراق سينعكس على المنطقة والعالم، وربما سيكون التحول الدولي بعد جائحة كورونا، هو بحاجة الدول للتصالح أكثر من الإحتراب وصناعة الحياة أكثر من صناعة السلاح، وحاجة القوى السياسية لبناء إستراتيجية تنجح الحكومة وتعيد الثقة للشارع العراقي، وكذلك المحتجين عليهم إعطاء فرصة للحكومة لكي تحقق جزء من وعودها وتستعد للإنتخابات المبكرة، وعليهم قراءة قانون الإنتخابات بشكل جدي، فليس كل من يفوز هو الأفضل، إنما من يجيد أدواتها الأعلامية، ولا كل من رفع علم العراق هو صادق أو يحقق له ذلك فوزاً إنتخابياً.

بين هذا وذاك وبين قوى متصارعة أو متصالحة، أن أرادت حكومة الكاظمي النجاح، فعليها تحقيق منجزات على أرض الواقع، لتكون ساندة لها في مواجهة التدخلات الخارجية والمصالح الحزبية، ومن يدفع الشارع لإسقاط العملية السياسية.

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