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عذرا (حديث الكوستر)  


د.قاسم بلشان التميمي ||

 

تمهيد: عذرا أم محمد .. عذرا أم علي ..عذرا أم عمر ..عذرا أم  عيسى .. عذرا أم سوران .. كما يبدو ان البعض لايريد وجود مكان للنساء الشريفات امثالكن في (؟) ، ان المكان كل المكان  يراد له ان يكون محجوز للتي سوف نتحدث عنها الان ولأذنابها وعبيدها،  ولكن مع هذا وذاك فأنتن أمهات الرجال الابطال ( محمد وعلي وعمر وعيسى وسوران) هؤلاء الرجال سوف يشيدون ويدافعون عن بيتكن الواحد رغم انف كل حاقد .

يواصل فرحان الغضبان تقديم حلقات برنامجه حديث الكوستر وبعد ان تم اكمال النصاب القانوني ، وقبطت مقاعد الكوستر بالعبرية ، واجه فرحان الغضبان نقدا قويا من قبل الركاب وذلك بسبب مقاعد سيارته المحطمة ووضعية الكوستر التي لاتسر عدو ولاحبيب ، حيث قال له رجل في الخمسين من العمر (عمي هاي شنو سيارتك شو محطمة والكراسي مكسرة) ، فقال فرحان الغضبان ان سبب كل هذا الخراب هو صعود امرأة في الكوستر وهي المسؤولة عن كل هذا الخراب ، فرد عليه رجل في الستين من عمره قائلا (عمي فرحان من تجي هاي المرية طردها ولاتخليها تصعد ) ، فرد فرحان الغضبان والله عمي موبيدي هاي المرية تصعد بالقوة وما (اكدر عليها) ، فرد عليه رجل اخر وقال هي متزوجة فكان جواب فرحان الغضبان ما ادري بس ( يسمونها ام ام ) ، فقالت امراة في الاربعين (اي احجي ام منو يجوز اعرفها ) ، فرد فرحان الغضبان والله نسيت ام منو بس فد (شوية) وأتذكر ، فرد عليه شيخ طاعن في السن (زين عمي ) هي من اي (عمام) ، فقال الغضبان بصراحة ما عدها اصل، فصاح الجميع( ياستار) ، وهنا تكلم شاب في العشرين من العمر وقال اذا ما (عدها) اهل (أطردها) ، فقال فرحان الغضبان (عمي) ما (اكدر) لان اخاف من هاي (المرية) واحتمال كبير تاخذ الكوستر مني ، واصير غريب وهي تصبح صاحبة الكوستر الشرعية ،وهنا تكلمت امراة اخرى وقالت لو بس اعرف (هاي ام منو جان عرفت شلون احجي وياهها) ، وفي هذه اللحظة قال فرحان الغضبان لقد تذكرت اسمها يسموها (ام ..ريكا )، ولكن لم يسمع  فرحان الغضبان اي رد من الركاب ، والسبب هو ان جميع الركاب كانوا (يغطون) في نوم عميق ، عندها عرف فرحان الغضبانز السبب الذي يجعل ( ام ريكا ) واذنابها وعبيدها يفعلون كل ما يحلو لهم لأن ( الجماعة يغطون في نوم عميق) وانتهت الحلقة ولكن البرنامج لم ينته بعد.

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