🔴 الاعور الدجال و كورونا  

سمارا

تلاقفت وكالات الانباء ومواقع التواصل خبرا مفاده انتشار فايروس كورونا في العراق والاعداد مرعبة جدا في بغداد ...!!

فبعد أن ادعت بعض المختبرات و المؤسسات الصحية التي تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية العميلة بإن "فايروس كورونا الموجود اصلا بالطبيعة قد تحول لفايروس شرس دون تدخل البشر !!!" وبعد اجتهادات البعض بأن " كورونا هي عقوبة آلهية وان الله ارسله ليدمر بني البشر " وغيرها من الاجتهادات الشخصية الغير علمية والتي تكشف تبني مطلقيها لقضية الإلحاد اقول لمن ينجر وراء تلك الشائعات والاجتهادات اين انتم من الله؟؟ و اين ثقتكم بالله وانتم تدعون على الله الكذب ؟ أهذا هو عهدنا بالله ؟؟ هل وصلت الجرأة ببني البشر لأن يرتكبوا الجرائم و ينسبوها لله سبحانه و تعالى ؟؟؟!!!!!

حاشى لله ان يخلقنا ليعذبنا .حاشى لله ان يخلقنا لنشقى وهو الغني عن العالمين وهو القادر على ان يطويها كطي السجل و كأن شيء لم يكن ... وكلنا ثقة بان الله لا يأخذ الأبرياء بجرم الاشقياء.

حقيقة كورونا هو عبارة عن فايروس سياسي عالمي او كذبة ماسونية كبرى فالطبيعية تحوي مختلف وملايين الفايروسات لكن القضية تتعلق بالتلاعب ب ال DNA للفايروسات او تزاوج نوعين او اكثر منها لإنتاج نوع جديد وحسب المواصفات المطلوبة ليتكون فايروس مهاجم او شرس و قاتل ... اي ان تدخل الإجرام البشري في الطبيعة هو ما يسبب هذا الموت الجماعي . لذلك فإن شراسة فايروس كورونا لم يأتي من فراغ او الصدفة او الطبيعة انما هو صنيعة مختبرات قوى الاستكبار العالمي التي تحاول إخضاع العالم لحكومة واحدة و نظام واحد من خلال السيطرة على الشعوب و الدول و الحكومات وعلى كل فرد بالكرة الارضية عن طريق خطة هذا الفايروس الذي اطلقوا سراحه ليفتك بارواح الملايين من البشر و على مرآى و مسمع منهم وهم يراقبوا ومن خلف نوافذ بروجهم العالية طريقة موت شعوبهم... لاخضاعهم تحت سيطرتهم للقبول بواقع اللقاح وهو الهدف المنشود هذا اللقاح الذي سيكون بزرع شريحة صغيرة داخل الجسم تسمى في بعض البلدان ب الجب والتي تكون بقدر حبة الرز او اصغر تحوي على جميع معلومات الفرد و ترصد جميع تحركاته حول العالم ... يتم من خلالها التحكم بالسيطرة على الفرد و صحته و اعضاء جسمه و دماغه وحتى اعصابه ...

اما الهدف او الغاية من صنع هذا الفايروس و اللقاح فهو :

١_ خلق وسيلة جديدة للتخلص من الشعوب بدلا من وسيلة اختلاق الحروب التي استنرفت ميزانيات الدول الكبرى الاستعمارية بسبب شراء السلاح و تمويل الحروب و تمويل التنظيمات الارهابية .

٢_ خلق مساحة أكبر للتخلص من الجماهير او الشعوب او الأفراد المتمردين اينما يكونوا في هذا العالم و باسرع ما يمكن دون تكاليف مالية كبيرة.

٣_ لن تحتاج دول الاستكبار بعد زرع هذه الشريحة لتجنيد مافيات القتل و تمويلها و تدريبها كذلك ستستغني عن اجهزة وعناصر المخابرات الدولية التي تكلف بتنفيذ مهمات دولية خاصة ذات سرية عالية لحماية امن دولها او الأمن القومي بتنفيذ جرائم الاغتيال والمؤامرات و غيرها فمن خلال هذه الشريحة يمكن شل الشخص المطلوب خلال دقائق معدودة فقط .

٤_ تقليل عدد الشعوب التي اصبحت بالاونة الأخيرة بتزايد مستمر خاصة بعد توقف الحروب في أغلب مناطق العالم .

٥_ تقليل إعداد الشعوب بالعالم بحجة عدم وفرة وعدم كفاية الموارد الطبيعية و المحاصيل الزراعية في العالم وان الكون يتجه نحو المجاعة

٦_ السيطرة على العالم من خلال هذه الشريحة المزروعة في الجسم و التحكم عن بعد بالبشر ...

ففي جميع الأحوال فإن الفايروس و اللقاح مصنوعان للقتل

اما بالنسبة للشريحة التي ستزرع بالجسم فهي معمول بها حاليا في بعض الوكالات الامنية الغربية العالمية الحساسة والمهمة فقد ذكرت بعض التقارير بأن هذه الشريحة مزروعة حاليا في أجسام عناصر القوات الخاصة الأمريكية و عناصر ال CAI وذلك لأهمية هذه العناصر التي صرفت عليها مبالغ طائلة لتدريبها على تكتيك وتخطيط عالي المستوى كذلك لأهمية هذه العناصر لما تملكه من كم هائل و خطير من المعلومات لذلك فيتم زرع هذه الشريحة باجسامهم و بعلمهم ليتم مراقبتهم من خلالها و السيطرة بالتحكم باجسامهم في حالة تم وقوعهم بالاسر وذلك بقتلهم من خلال توقيف وظائف الجسم ... هذه الشريحة إضافة لاحتواءها على معلومات الفرد أو الشخص او العنصر فهي تحوي ايضا على رقم او رمز العميل السري او الفرد و كود والذي يرتبط عن طريقها مباشرة بمركز القيادة و التحكم عن بعد للكشف عن محادثات عملاءها مع الاخرين و تحديد مواقعهم الجغرافية عبر ال GPS كذلك سيطرة غرفة القيادة على جميع معلومات العنصر او الفرد ففي حالة اسره من قبل العدو او مخالفته للقواعد و الأنظمة العسكرية او الأمنية يتم تدمير الجسم بالكامل من خلال توقف نبضات القلب او رفع ضغط الدم او شل الجسم او الاعصاب وغيرها وهذا ما يفسر عدم خيانة هذه العناصر المهمة لانظمتها العسكرية او عدم هروبها لبلدان اخرى لانه سيتم ملاحقتها عن طريق جهاز التعقب الموجود بهذه الشريحة و تحديد مواقعهم للتخلص منهم باسرع ما يمكن ... كما تم تطبيق موضوع الشريحة هذا في بعض دول الغرب على بعض الحيوانات كالكلاب مثلا خوفا من ضياعها او في حالة مرضها فبطبيعة الحال فان الحيوانات لا تستطيع التكلم و الاخبار عن مالكها و عنوانها كذلك في حالة مرضها فأنه لا يمكن معرفة ما يؤلمها لذلك يتم زرع تلك الشريحة بالحيوانات النادرة لمعرفة مكان اختفاءها و آلام اجسامها في حالة مرضها ليتم علاجها... وهو نظام معمول به حاليا لدى بعض الاغنياء في البلدان الغربية لحماية حيواناتهم من السرقة فمن خلال هذه الشريحة يتم تحديد موقع و مكان الحيوان المسروق.

وقد أعلنت ألمانيا بأن قبل حلول العام الجديد 2021 سيتم الإعلان عن اللقاح المزعوم وان بحلول العام 2024 سيتم تلقيح جميع البشرية الموجودة على الكرة الأرضية اي ان الوباء سيستمر لاربع سنين اخرى . ولعلم قوى الاستكبار بقوة شعوبها التي حتما ستكتشف كذبة الفايروس ولمعرفة تلك الشعوب بمستوى و حجم اجرام حكوماتها لذلك فقد كان الاحتمال كبير من قبل حكومات الاستكبار بأن شعوبها سترفض فكرة اللقاح و بشدة لانها ستعتبره تقييد لحرياتها و تجسس عليها وهذا ما حصل فعلا ففي ساعة خلال اليوم تشهد البلدان الغربية العديد من المظاهرات الرافضة في الخضوع لهذا اللقاح لكن الاعلام الغربي يتكتم على تلك المظاهرات ولا يتم نقلها عبر الفضائيات خوفا من تنبيه و صحوة الشعوب الأخرى خاصة المستضعفة منها ...اما اذا تسربت صورا من تلك المظاهرات من خلال مواقع التواصل او غيرها فسيتم التعليق عليها بعبارة أعتراض الشعوب على اجراءات كورونا و التباعد الاجتماعي وتقييد الحريات في حين أن حقيقة تلك الاحتجاجات هو الرفض للقاح و الرفض لزراعة تلك الشريحة في الجسم البشري لانه يعد التجسس بعينه لذلك فقد اقتضت الخطة للبدء بنشر الفايروس في الدول الكبرى و الانظمة المتقدمة اولا لتهويل القضية و لأرعاب وارهاب الشعوب المستضعفة و اقناعها بانهيار اقوى الأنظمة العالمية امام هذا الفايروس الصغير ولإيهامهم بأن هذا الفايروس ما هو الا تسليط رباني او انه من صنع الطبيعة و مشيئة القدر وان كل شيء قد انجرف امام شراسة هذا الفايروس لإرضاخ الشعوب المستعضفة للقبول بهذا القاح و الذي سيكون بطلب منهن ومن حكوماتها والقبول بشراءه بالأموال الطائلة أيضا !!! وهو ما يفسر انتشار الفايروس في العراق و إعلان بغداد منطقة موبؤة للبدء بتنفيذ اللقاح على الشعب العراقي الذي يفتقد لوجود الحكومة والراعي و القيادة القوية التي تدافع عن حقوقه في هذا الوقت الحرج وامام قوى الاستكبار و لترويض الشعب العراقي الذي يعد أكثر الشعوب تمردا على قوى الاستكبار العالمي

لذلك فإننا ندعو الشعب العراقي و جميع الشعوب المستعضفة للخروج بمظاهرات مليارية ضد هذا اللقاح أسوة بشعوب العالم الغربي الذين خرجوا ضد حكوماتهم و رفضوا الخضوع للقاح و التي تخرج كل ساعة باحتجاجات عارمة رافضة للقاح لإيقاف هذا المشروع العالمي الخطير والذي ان تنفذ سيطال حتى أطفالنا و أجيالنا القادمة

هذا المشروع الذي تقوده قوى الاستكبار و الاستعمار و الرأسمالية العالمية من عائلة روتشليد وغيرهم لاخضاع العالم أجمع تحت حكم الماسونية العالمية التي أثبتت الايام والروايات و الاحاديث و التقارير و التجارب بأنها هي الدجال الأعور الذي يحكم العالم

فيا سادة ان حكم الدجال الأعور قد حان وعليكم بالاستعداد

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