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العيد في اليمن بنكهة عدوانية  


إكرام المحاقري

 

ثوب جديد مخضب بدماء أطراف مبتورة واشلاء متناثرة وجثث متفحمة ومنازل هُدمت فوق رؤوس ساكنيها, بينما تعالت تكبيرات العيد في المساجد تعالت اصوات طائرات العدوان في الاجواء اليمنية متعربدة حاقدة لتلخلف في صباح يوم عيد الفطر كل ذلك الاجرام وتخلق الحزن في جو فرائحي أراده الله أن يكون يوم عيد لاتمام نعمة الصيام على المسلمين.

هكذا هي الحوكمة  الجديد لمن يحكمون العالم بقانون الغاب الوحشي  وهذه هي  دول العدوان المنبطحة "لأمريكا" الشيطان الاكبر رأس الافعى اما من يدور في فلكها فهم مجرد اذيال كماهو حال بني سعود وهلافيت زائد.

يتحدث العالم عن العيد لكن لم يلتفت الحديث إلى عيد من نوع أخر نكهته عدوانية إجرامية بل تناسو الضمير الإنساني وتنكروا للمبدأ الإسلامي, كما هو حال دول العدوان خدام بيت الله الحرام وحفظة كتابه, فجمعيهم له ذات الإجرام لكن هناك من وقف خلف مترس البندقية المعتدية، وهناك من وقف خلف مترس الصمت والهوان.

ولتكن كل هذه الدلائل محطة للذكرى واستلهام للدروس والعبر من كل مخلفات الاحتلال في العالم ولنسأل دول تحالف العدوان من جديد ماذا حققتم في اليمن منذ ال 2015م حتى اليوم بتاريخه العشريني الجديد غير الجرائم وقتل الإنسان !! أم أن الحال المزري لجنوب اليمن يُعد  الانجاز الساطع لكم !! نعم هو كذلك ولا داع للمغالطة.

نعم حولت دول العدوان العيد في اليمن إلى ميتم ومجلس للعزاء، وفاجعة تلو فاجعة لكن مالا يدركونه هو أن هذا العيد ليس بالشكل الذي يُخيل لهم فكل ذلك قابله صمود وصبر اسطوري نال دول العدوان من أليمه عظيم المعناة ولهم نصيب محتم من كل جريمة ارتكبوها وتفننوا في رسم مخططها القذر بحبر الحقد والفساد.

فهم لايجدون غير القتل لمن باع نفسه من الله وهو احب إليه أن يُقتل في سبيل الله, فذاك هو الشعب اليمني فمن أنتم يامن لاقديم لكم والحاضر عار عليكم حتى تقوم الساعة.

لعنتي عليكم. !!

الرحمة للشهداء الابرار والشفاء للجرحى بأذن الله.

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