مليشيات إيرانية في فنزويلا..!  

مازن البعيجي ||

هكذا عبرَ الإعلام العبري بكل قنواته العميلة الخانعة عن الخطوة الشجاعة والتي وجهت إلى الخد الاستكباري الذي ما برح يذهب عنه إحمرار صفعة القمر العسكري نور ، لتأتي يد أخرى من ذراع دولة الفقيه تكمل على ذلك الاحمرار ليكون ورماً أزرق حولَ وجه أمريكا إلى آخر قبيح لم يعد يبعث الأمل في حلفائه التي رأت ان ما يجري كشف الغطرسة القائمة على التهديد والوعيد للدول الفقيرة والتي خرج لها من يحميها من بلاد فارس شجاع اذري قلبه معلق بالحق والسماء لا ينام على مظلوم مهما كان عرقه ومنحلة!!!

مليشيات كل ردة فعل قنوات العهر الخليجي والعبري التي نقل البعض منها بعد وصول الناقلات التي تحمل النفط والعلم الإيراني إلى ردهة الإنعاش الرئوي لما حصل لها من اختناق وهي ترى الصمت الأمريكي في البحر وعلى طول رحلة الناقلات العملاقة من بندر عباس إلى كركاس ، صمت العاجز والذي حاول التوسل بمصر هلا اسديتي لي معروفاً وهو منع الناقلات من المرور!!!

ليأتي الجواب عذراً سيادة الصامت العاجز إذا كان مثلك صمت فهل يتوقع مني غير الموت! نعم اليوم وغداً أيها الطغاة وقتلة اليمن وفلسطين وناهبي خير العراق وأفغانستان وسارقي نفط سوريا وقاتلي "شباب البحرين" والعوامية وغيرها من دول عليها اضهرتم شجاعتكم!!!

وقصدكم بالميلشيات ولكم العذر ذراع من محور المقاومة فتي في فنزويلا هكذا هي التسمية وللكلام تتمة وبقية!!!

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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