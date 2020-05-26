المقالات

العمامة .. والسروال  


أحمد محمود جماهر ـ كاتب من اليمن ||

 

منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في  عام 1979م بقيادة الإمام الخميني

 ( ق . س )  وحتى اليوم والتي يطلق عليها البعض ثورة العمائم أو دولة العمائم ، سيكون حديثنا وستكون المقارنه مع الدولة السعودية  والتي يطلق عليها البعض أيضا بدولة سروال المؤسس ، أو مملكة سروال المؤسس ، وهو الملك عبدالعزيز بن سعود ،

ولنبدأ على بركة الله ،

 

أولا من حيث مفردات (عمامة ) و ( سروال ) والنظر أين محلهما من الجسم لعرفنا ولكان كافيا للشرح ،

العمامة مكانها أعلى الجسم بل وأطهر منطقة في الجسم ، وأهم منطقة بالجسم وهو الرأس،

السروال مكانه  لا يحسد عليه إطلاقا لا من حيث الموقع ولا من حيث الشكل ،  اللهم لا شماته .

المهم إخواني المتابعين دعونا نذهب إلى الأهم

فدولة بحكم مملكة لا تمتلك في متحفها الوطني إلا سراويل مؤسسها فهذه مصيبة على التاريخ الحديث والمعاصر والتاريخ القادم الذي سيكون من معضلاته هذا المتحف المتواجد في الرياض ، فالتاريخ الزمني والحضاري كأرض نجد والحجاز يتعارض  تماما مع دولة آل سعود فهم أي آل سعود ليسوا بحضاره ولا بتاريخ وهذه مشكلة ايضا .

إيران كدولة مدنية ثورية حديثه لا غبار على تاريخها لا الوطني ، ولا الحضاري ، ولا التاريخي الزمني ،

الامام الخميني جاء ولم يقوم بتغيير إسم إيران الى إسم المملكة الخمينية الإسلامية ،  ولم يعلن الحكم فيها لأهل بيته ونسله وذريته من بعده كما فعل إبن سعود عندما ألغى تسمية نجد والحجاز او شبة الجزيرة إلى إسم أسري عائلي محصور في إسرة واحده هي إسرته وجعله حكم توارثي سلالي .

مميزات السروال هو ساتر للعورة فقط ،  لو سلمنا على أنه يستر العورة وما شابه لكان ستر عورة عمرو ابن العاص الذي بدوره تخلص منه لينجى من سيف ذو الفقار وحامله ، وحامله لا شك أنه كان يتعمم عمامة حيدرية محمديه .

صاحب العمامة في إيران الديمقراطية لديه لا غبار عليها فهناك أحزاب تتنافس على مقاعد برلمانية وتشريعية وعلى كرسي الرئاسة ،

أما اللي مايتسمى لا يوجد أي تعدد حزبي أو إنتخابات ويوجد فقط

 ( قرار ملكي )

أصحاب السراويل لديهم مشروع

 ( منوي )

أصحاب العمائم لديهم مشروع

  ( نووي  )

أصحاب العمائم وصلوا الفضاء الخارجي ، بينما السروال وصلوا الى السواحل الخارجية المتعريه .

العمامة هزمت دول الإستكبار العالمي ،

السروال أصبحت تتسرول به دول الاستكبار لتواري فضائحها وجرائمها ،،

طبعا لا يجوز لنا أن نقارن تقدم العمائم الإيرانية في مجال الصناعة ، والتسليح ، والتجارة ، مع أصحاب السراويل السعودية فلو قارننا ذلك سنكون ظالمين لإيران ، فقط مقارتنا بسيطة جدا على مستوى السعودية ..

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام الخميني..اقتفاء اثر الانبياء  
العَقلُ...والمُعتَقَل  
الكاظمي .. تفكيك منظومة الحشد الشعبي !!  
مليشيات إيرانية في فنزويلا..!  
حكومة الزعاطيط  
الصهيونية العالمية هدفها الشيعة ام علي عليه السلام؟!  
الى الرجال الأشداء في حشدنا المقدس.. عباراتنا تصنع إنجازاتنا!  
العمامة .. والسروال  
إيران و فنزويلا والفئران ..!  
..  ماوراء يوم القدس العالمي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك