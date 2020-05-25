المقالات

خلود الإسلام والإنسان, ومعالجة حالة التطور في الوجود والحياة  


حسن المياح ||

 

ألفنا التقوقع على الكتب الصفراء المغطاة بركام الغبار منذ مئات السنين , فكان التحجر والإنجماد , والكسل والركود , والإجترار والرقود . وكانت حياة الرتابة والبلادة , والضجر والسأم , والقهر والملامة . وهذا كله هو سبب الكآبة والإنزواء , والدعوة الى جلوس قعدة القرفصاء المنطوية على الذات المتكلسة وجومآ وحزنآ ويأسآ وإفتقار حياة .

وهذا هو معنى الإنتحار والموت صبرآ .... ???

 والعقل الذي يتعامل مع هذه الكتب المغبرة , والمراجع المتربة , والمصادر القديمة الصفراء بنفس سنخية الزمن اللاغي العابث الجامد , بلا إبداع في التطور المعرفي , ولا حركية غربلة تناثر المعلومات المنطمرة في البطون ومعالجتها ~ وليس على حساب الثوابت المفروغ من أساسها وثباتها ~ , هو الذي يؤدي الى إجترار نفس الفكرة القابعة الراقدة النائمة , والمعلومة المدثرة المنسية الميتة , التي تلوكها الألسن ولا تمضغها مضغآ جيدآ ليسهل هضمها , حتى تتقبلها المعدة بكل سهولة وترحاب وشغف , وتطحنها وتستفيد مما فيها من فيتامينات ومواد غذائية , تفيد وجود الإنسان , وتبعث فيه ~ من خلال حركية التفاعل والمعالجة من أجل الإنعاش والإحياء ~ النشاط والحيوية في حضارة القرن الواحد والعشرين .

آه .. , وأف .. من التحجر والركود , والتزمت والجمود , والإنغلاق والرقود , .... ووووو ....

لأنها كلها آفات سامة مضرة قاتلة , وعقبات ومطبات تعرقل السير الفكري وفقآ للتطور المعلوماتي السليم النافع المستقيم .

التحجر والركود , والتزمت والجمود , والإنغلاق والرقود , والتقوقع والإلتفاف على المحور المركز , والإفترار وحلاوة العيش والإلتذاذ تحت ركام الحواجب والغطاءات المانعة من إستنشاقات الهواء الطلق والحارمة من التمتع بحيوية الحياة المتحركة الناشطة المكتشفة المبدعة المبتكرة . هذه كلها تشكل التناقض الفاضح , والتعارض الصارخ الواضح للأساس والغاية في الوجود والحياة القائم على الحركة والتحرك , والفاعلية المتحركة الناشطة , التي تجدد خلايا الحياة على الدوام , وتديم العقل وجودآ حيويآ , ونشاطآ وسعيآ منتجآ مثمرآ , من خلال دعم ثراء زخم المعارف والمعلومات بالإكتشافات المؤمنة الواعية المتطورة , على أساس ثوابت الوجود والحياة الداعية الى التطور والنماء , والثراء والعطاء , من خلال حملها لمعاول النقر والهدم لكل ما هو موجود على وفي تلك الكتب المراجع والمصادر القديمة البالية الصفراء من ركام مبلد , وحجاب مزيف مانع . وقلع كل معرقل ومانع فيها , ونسف كل معطل وحارم منها , لتزهو الحياة بما ينتجه الإنسان الواعي المتحرك العامل , النشيط الحركة الباحث المكتشف المبدع , والمخترع للمستحدث من الأمور والأشياء , على أساس الأصالة القابلة للنماء والتطور والتجدد .

 وعليه تتأكيد المقولة الحقة وهي أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الخالد الذي ينسجم معه كل تطور ونماء , وإكتشاف وإبداع وإختراع , في كل ميدان من ميادين الحياة , ليحلو ويتجانس العيش لكل جيل ونشأ من الأجيال وما ينشأ من أشياء في عالم الوجود والأكوان .

هكذا أراد سبحانه وتعالى , وجلت حكمته وعلا شأنه , للإنسان أن يكون , ويسلك , ويجري , ويتحرك , ويفكر , وينتج , ويبدع على أساس أصالة الثبات في الكليات , والنمو والثراء في الفرعيات التي تنتجها وتفرزها تلك الكليات .

وصدق الله تعالى الجليل الحكيم :

يخرج الميت من الحي , ويخرج الحي من الميت .

جلت قدرتك ربي , وعلا شأنك وأنت الذي ترزق وتوهب الحياة لحبيبك الإنسان الذي خلقته في أحسن تقويم .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رحلة التحدي وكسر القيود  
عندما كنا نقلد ( الخوعي ) ..!  
أثر الدين في الانبعاث الحضاري/ الحلقة الاولى  
خلود الإسلام والإنسان, ومعالجة حالة التطور في الوجود والحياة  
جولة في مقبرة الأحياء ..  
ذيول إمريكا وفلول البعث وعقدة النقص الصدامية
أمنعوا ولاية الفقيه ..!  
الإرهابي قرداش: أخذنا (٩٠٠) شاب عراقي من الأنبار وذبحناهم في سوريا..
العيد وفق المنظور القراني  
خديجة جنگيز خطيبة "الخاشقچي" ترفض عفو أبنائه عن الإرهابيين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك