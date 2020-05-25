الإرهابي قرداش: أخذنا (٩٠٠) شاب عراقي من الأنبار وذبحناهم في سوريا..

✍️ إياد الإمارة ||



▪ الموضوع ليس بعيداً عن (٤٠٠٠) إرهابي سعودي في العراق بعلم الحكومة السعودية الإرهابية بل هو نفس الموضوع بلا فرق ولا تجزئة، فالذي قتل هؤلاء الشباب الأبرياء هم هؤلاء (٤٠٠٠) إرهابي سعودي وغيرهم من الإرهابيين الذين جُمعوا من كل حدب وصوب لينفذوا جرائمهم ضد العراقيين بتخطيط هو أمريكي بلا شك وتمويل سعودي ومن دول خليجية إخرى.

الموضوع ليس سخيفاً ولا قديماً فهو يتعلق بدماء (٩٠٠) شاب "مجزرة جماعية" ولسنا بعيدي عهد بداعش التي لا تزال جرائمها مستمرة إلى يومنا هذا..

كان يجب أن يحظى التسجيل الصوتي المسرب للقذافي ووزير خارجية عمان هو وإعترافات مسجونين سعوديين داخل السجون العراقية بإهتمام كبير من قبل الدولة العراقية بكل مكوناتها لأنه متعلق بأرواح آلاف العراقيين الأبرياء ضحايا الإرهاب.

الموضوع لم يكن سخيفاً بالمرة بإرهابيين عدد (٤٠٠٠) ولنا أن نتصور ما سيقوم به هذا العدد من المجرمين الممولين والمدعومين بحواضن من الداخل في بلد يؤسس لكل شيء فيه من جديد؟!

والموضوع ليس قديماً إذ لا تزال الدماء غير جافة ورائحة الجرائم تملأ العراق، (٤٠٠٠) إرهابي سعودي لم يأتوا العراق قبل ميلاد سيدنا المسيح أو عند تمصير البصرة والكوفة ومن بعد بغداد، لم يأتوا مع التتار والمغول أو حتى مع المستعمر البريطاني أوائل القرن الماضي، جرائم هؤلاء معلقة على جدران بيوت العراقيين في الشوارع والساحات في كل مكان من العراق.

غير مبرر عدم الإهتمام بهذه الأخبار والمعلومات ابداً إلا في حالة واحدة هي ان الدم العراقي رخيص جداً ولا قيمة له عند ذلك سيصبح رقم (٤٠٠٠) إرهابي سعودي سخيفا وكل جرائم الإرهاب التي حدثت بعد العام (٢٠٠٣) قديمة وكأنها إُردفت بحرفي ق. م.

عمقنا عربي علينا بالعافية ولازم نتصالح ويّ السعودية وعافيتين ودماء العراقيين فدوتين؟!

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