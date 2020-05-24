خديجة جنگيز خطيبة "الخاشقچي" ترفض عفو أبنائه عن الإرهابيين

رسالة جديدة إلى قناة MBC الفضائية..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لا تزال قضية الحادث الإرهابي "مقتل الصحفي السعودي الخاشقچي" الذي وقع في السفارة السعودية في تركيا بأوامر مباشرة من الإرهابي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تأخذ مساحة من إهتمام المراقبين ووسائل الإعلام في العالم، خصوصاً بعد كل محاولة يقوم بها هذا النظام الإرهابي للإلتفاف على الحقيقة وتقديم معلومات مغلوطة محاولة منه للتغطية على هذه الجريمة البشعة "جريمة المناشير"

نقلت BBC العربية عبر موقعها على الأنترنت حديثاً عن «خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إنه "ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته"، وذلك بعد إعلان نجل خاشقجي العفو عن قتلته.»

خديجة جنكيز، المواطنة التركية، دونت عبر تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "جريمة القتل البشعة لا تسقط بالتقادم".!

و بحسب BBC العربية أيضاً فأن أنياس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، وصفت المحكمة السعودية بأنها "مناقضة للعدالة" ودعت لتحقيق مستقل.

لم تفلح محاولة النظام السعودي الإرهابي للتغطية على جريمة رأس هذا النظام محمد بن سلمان بعد أن تحدثت خطيبة "الخاشقچي" رافضة العفو عن قتلة خطيبها وهي تدرك متيقنة إن هؤلاء القتلة ليسوا إلا منفذين لأوامر صدرت من ولي العهد الإرهابي ابن سلمان.

العالم من حولنا واثق جداً من مسؤولية الإرهابي محد بن سلمان عن الجريمة البشعة التي لا يأمر بها ولا ينفذها إلا "الوحوش"..

ويبقى السؤال والطلب نفسه مطروحاً على قناة MBC الفضائية حول إمكانيتها بتغطية هذا الحادث المروع وعرض أحاديث الخطيبة خديجة جنگيز والسيدة أنياس كالامارد وغيرهما من الأشخاص الذين تابعوا ووثقوا واستنكروا هذه الجريمة الإرهابية السعودية البشعة التي أمر بها الإهاربي محمد بن سلمان؟

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