المقالات

عيدنا.. سليماني والمهندس  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ لروحيّ القائدين العظيمين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما الرحمة والمغفرة إذ كانا حاضرين معنا طوال شهر رمضان المبارك لم ننسهم عند كل إفطار وعند ليالي القدر في ليالي الجمع نتذكرهم ونقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى روحيهما الطاهرتين..

سيلماني والمهندس رضوان الله عليهما ليسا مجرد قائدين شهدنا على أيديهما الكثير من الإنتصارات والفتوحات، لقد كانا مدرستين متحركتين بعقيدتهما وسلوكهما بين الناس يشعان معرفة وخلقاً لذا تعلق بهما  وعشقهما كل من عرفهما وعمل معهما في ميادين الجهاد أو في ميادين عمل أخرى ومنها العمل الإنساني الذي كانا يقومان به سراً بعيداً عن أعين الكاميرات، وقد حرصا رضوان الله عيهما أن تكون كل أعمالهم بعيدة عن الأعين لكن وقد بلغت هذه الأعمال مجالاً لا يمكن أن يغطى بحرصهما أو بالخوف عليهما وعلى سلامتهم من الأعداء، فقد شع نورهما ارجاء المعمورة واحتفت بهما وبأعمالهم الأرض والسماء..

من خصائص هذين القائدين العظيمين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما حبهما وتذكرهما وإجلالهما للشهداء، يتذكران الشهداء في كل مناسبة ويذرفان الدموع عليهم يواسون عوائلهم ويتفقدون ذويهم، يزورون قبورهم ويترحمون عليهم، ولا نجدهم إلا في ذكرى شهيد أو زيارته أو الوقوف مع أهله وذويه، شاهدنا دموع القائدين الشهيدين رضوان الله عليهما وهي تُذرف بغزارة على الشهداء حتى تقطعت اشلائهما الطاهرة وعرجت أرواحهم إلى جنان الخلد بعد حادث الغدر اللئيم في مطار بغداد على ايدي كفرة العصر وإرهابييه.

وها نحن على سيرتهم نتذكرهم ونتذكر معهم جميع الشهداء الذين استشهدوا معهم وهم يواجهون زمرة داعش الإرهابية أو الذين استشهدوا معهم في محاريب العزة والشرف والكرامة من قبل على طول المواجهة مع الإرهابيين والمستكبيرن والظلمة، عيدنا هذا العام سيكون سليماني والمهندس وكل الشهداء لأن الشهادة عيد وأي عيد.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خديجة جنگيز خطيبة "الخاشقچي" ترفض عفو أبنائه عن الإرهابيين
اسبوع مليء بالاكاذيب..!  
عندما يصبح الشيعي إمعة بيد البعثي والأمريكي  
كيف نطبق المباني الفقهية (في رؤية الهلال)؟!  
العملية السياسية والتصدع المستمر بالحكومة  
عيدنا.. سليماني والمهندس  
التقارب مع العقارب..!  
🔴 *#نقطة_نظام* ✋  
دروس وعبر ..في ظل الكرونا.  
الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش ) الحلقة 3 والأخيرة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك