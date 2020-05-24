🔴 *#نقطة_نظام* ✋  

سمارا ||

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ينصب عالما عربيا من أصول مغربية على رأس فريق لتطوير لقاح ضد كورونا في أمريكا !!

سؤال يطرح نفسه : منذ متى ترامب يحب العرب وبلاد المسلمين ؟؟؟!! ألم يطرد ويحارب العرب و المسلمين في امريكا و خارجها حينما توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟!!

ضجت وسائل الإعلام المغربية و العربية و العالمية بخبر تنصيب العالم المغربي *منصف السلاوي* الخبير البيولوجي على رأس لجنة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من قبل الرئيس العنصري الأمريكي دونالد ترامب .. وقد أشارت المصادر الإعلامية الغربية بإن من المرتقب أن يعمل السلاوي برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة *غوستاف بيرنا*، لأجل الإشراف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

*ملاحظة مهمة* : ان تنصيب عالما عربيا ليس لانه العالم الفريد من نوعه بهذا الكون لاننا جميعنا نعلم أن العالم ثر بعلماء غيره و ان الولايات المتحدة بالذات اشترت العديد من العلماء من مختلف بلدان العالم . لكن مسألة تنصيب عالم عربي ليكون مشرفا على لجنة تطوير لقاح كورونا ما هو إلا موضوع له أبعاد سياسية ...و بما ان وباء كورونا هو في أساسه فايروس سياسي *لذلك فان هذا التنصيب جاء في إشارة من ترامب لطمأنة الشعوب العربية للقاح الذي سينتج بإيد عربية ليتم فرضه على البلدان العربية مستقبلا*

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