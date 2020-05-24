أي شيء فقدوه في طريق العزة ليعوضوه في طريق الخنوع والذل ؟

مازن البعيجي





يصيبك الذهول والصدمة وانت ترى المهروولين من حملة شعارات " هيهات منا الذلة "!!!

واليوم نحتاج إلى صعقة كهربائية تعيد للعقل وعيه! إذ اي هيهات يقصدون وعن أي ذلة يتكلمون!؟



ما يجري هو شذوذ وقرف ومسخ فكري وثقافي قذر محاولة الجمع بين شرف الشعار الذي استفادت منه امم لا تعرف الحسين إلا تلك القصة التي رويت لهم وأن شجاعاً طالب بحقه ورفض الباطل وهو وحيداً فريداً دون أن يتزلزل وخاض معركة الخلود والشرف المعلى الذي استحق به على مدار الوجود والابد!!!

وبين شخوص ركبوا مطية الشرف والى حيث الخنوع والذل السعودي يملأ ركابهم تنازل وقيود وارتهان وعبودية وهو القاتل المحترف والغادر الذي لازالت السواتر يفور عليها دماء عشاق محمد والعراق والعترة ولازالت مشافي العراق والدول المجاورة يتعالج بها معاقيعن قاتلهم آل سعود، ما هذه الهرولة وأي شيء نقص عندكم ولم تجدوه إلا عند بؤرة الكفر النفاق والعمالة والتطبيع مع إسرائيل هل معقول ما يجري!؟



اين أصوات الشرفاء ممن يعرفون ان الدنيا فانية وزائلة ولا دوام لها يمنع هذا التطبيع الذي ظاهره اقتصادي ولكن باطنه أهداف الشيطان من نسجها ورتب خيوطها ، قد تكون ورطة كبيرة ستقضي على الكثير من المنجزات!!!

لذا نطلب من كل من بقي عنده بقايا ضمير ان يحول بين هذا المشروع الخطير وينبه الحكومة على ما تريد الإقدام عليه من مشروع أمريكي إسرائيلي وهابي قذر!!!





(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..مقال قادم نلتقي..دمتم)



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