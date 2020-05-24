المقالات

فنتازيا القدس  


جهاد النقاش ||

 

١- أفيخاي أدرعي يسخر من يوم القدس/ والعرب يعجبون بمنشوره!

 

٢- إحياء رأس السنة والفلنتاين والنيروز مشتركات إنسانية/ ويوم القدس رجعية!

 

٣- نكره فلسطين بسبب انتحارييها/ الكعبة تصرح: لا شأن لي بانتحاريي السعودية.

 

٤- لا تتعبوا فالمهدي من يحرر القدس/ طيب؛ وهو من ينشر العدل فهل نسكت عن الظلم؟!

 

٥- مظفر النواب والجواهري يقسمان أن الشرف دفعهما لنصرة فلسطين/ ولا علاقة لهما بإيران.

 

٦- قبور الجيش العراقي في فلسطين/ يضاف لها لفظ ذيل.

 

٧- الأعراب يصرحون: لا فضل لعربي على إسرائيلي إلا/ بالعمالة لأمريكا.

 

٨- نصرة العراقيين لشعب فلسطين تتوقف على/ توفير الخدمات.

 

٩- بعد رفع علم المثلية في العراق/ تعالت أصوات رفض إحياء يوم القدس!

 

١٠- فتاوى التكفير السعودية حدها العراق/ فهي تستحرم أن تطال إسرائيل.  

 

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