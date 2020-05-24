فنتازيا القدس  

جهاد النقاش ||
١- أفيخاي أدرعي يسخر من يوم القدس/ والعرب يعجبون بمنشوره!
٢- إحياء رأس السنة والفلنتاين والنيروز مشتركات إنسانية/ ويوم القدس رجعية!
٣- نكره فلسطين بسبب انتحارييها/ الكعبة تصرح: لا شأن لي بانتحاريي السعودية.
٤- لا تتعبوا فالمهدي من يحرر القدس/ طيب؛ وهو من ينشر العدل فهل نسكت عن الظلم؟!
٥- مظفر النواب والجواهري يقسمان أن الشرف دفعهما لنصرة فلسطين/ ولا علاقة لهما بإيران.
٦- قبور الجيش العراقي في فلسطين/ يضاف لها لفظ ذيل.
٧- الأعراب يصرحون: لا فضل لعربي على إسرائيلي إلا/ بالعمالة لأمريكا.
٨- نصرة العراقيين لشعب فلسطين تتوقف على/ توفير الخدمات.
٩- بعد رفع علم المثلية في العراق/ تعالت أصوات رفض إحياء يوم القدس!
١٠- فتاوى التكفير السعودية حدها العراق/ فهي تستحرم أن تطال إسرائيل.
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