السعودية تنفتح لو "تفتح" العراق؟ 

✍️ إياد الإمارة||

(٤٠٠٠) إرهابي وجبن كرافت وغاز عكاز..

▪ گرة عيوننا بهدايا سعودية قدمتها وتقدمها لنا بسخاء ما بعده سخاء، (٤٠٠٠) إرهابي يقتل ويفخخ ويفجر، ومعمل جبن كرافت في اللطيفية، وتفضلها بالإستثمار في حقل عكاز في قضاء القائم غرب الأنبار لإنتاج الغاز هناك بدلاً من شركة كورية، وقروض لتسديد رواتب موظفينا ومتقاعدينا..

مشكلتنا بالعراق مشكلة جبناء "جمع تفليش لكلمة جُبن" وإستثمارات وإستحمارات، لكن كل ذلك سيُحل سريعاً، سيكون هناك معمل عملاق لصناعة الجُبن "وراح نشبع جبناء" وشركات إستثمار كثيرة ووسائل إستحمار أكثر، وبعدها ستُعبد الشوارع كل الشوارع وتُزال أكوام النفايات من أمام أبواب المنازل وسيُحارب الفساد وسيُزج بالفاسدين في السجون، "وتوتة توتة وخلصت الحدوتة"..

شنو موقف الإرهابية السعودية من العراق والعراقيين طوال (١٧) سنة مو مشكلة؟!

وضحايا (٤٠٠٠) إرهابي تگطعت رؤوسهم وتناثرت أشلائهم هم مو مشكلة؟!

مو مشكلة كل هذا إليّ صار بينا، المهم جبن گرافت وغاز عكاز وذلة الجداوة، هذا المهم..

بس عندي حچاية وحدة للكل والجميع:

وداعتكم "وداعت الغالين" وراس ابن سلمان وكل "الروس" ما راح يخلونكم بحالكم لو تتوهبون وتتصهينون و تت..، ما راح يخلونكم بحالكم