(٤٠٠٠) إرهابي سعودي في العراق بعلم آل سعود

✍️ إياد الإمارة

▪ بحسب التسجيل الصوتي المسرب لإتصال جرى في وقت سابق بين الرئيس الليبي المخلوع القذافي ووزير خارجية عمان فإن الحكومة السعودية تعلم بوجود (٤٠٠٠) إرهابي سعودي في العراق!

أعتقد إن الإرهابيين السعوديين في العراق أكثر عدداً من الرقم الذي ذكر في الإتصال وانهم لم يأتوا والسعودية تعلم بذلك فقط، قد تكون هي التي دربتهم وأمرتهم وزودتهم بما يحتاجون إليه للقيام بعملياتهم الإرهابية في العراق، هذا هو الواقع الذي كان مفضوحاً من قبل التسجيل "الليبي-العماني" المسرب بكثير.

العراقيون على يقين بدور السعودية الإرهابي في العراق منذ العام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا والسجون العراقية مليئة بسعوديين إرهابيين يقبعون فيها وقد أُلقي القبض عليهم بالجرم المشهود، التسجيل دليل آخر على الإرهاب السعودي المستمر في العراق لا "أعلم" عن سبب نشره في هذا التوقيت بالذات لكن ذلك لا يعني شيئاً للعراقيين، قد يعني لفيرهم من الذين لا يدركون الحقائق كما هي ولا يريدون الإقرار بإرهابية النظام السعودي الوهابي الذي يقف خلف كل الإرهاب ليس في العراق وحسب بل في كل المنطقة والعالم..

الإرهاب السعودي في العراق قديم جداً منذ غزواتهم على مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والحلة، ولم يتوقف عند هذا الحد فقط لم يتوقف عند (٤٠٠٠) إرهابي وسيارات مفخخة ومشاريع هدامة كلها تضر بالعراقيين ومصالحهم التي لا تؤثر على السعودية ولا على السعوديين ولكنها طبيعة نظام وهابي إرهابي.

السعودية في العراق والمنطقة وكأنها ذيل صهيوني رخيص تضرب به الصهيونية أي جهة تعاديها بمال ورجال يوفرها ويجندها آل سعود مقابل البقاء على رأس السلطة على نجد والحجاز بغير وجه حق..

الصهيونية والسعودية وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب والغدر والتعدي والغطرسة والعنجهية..