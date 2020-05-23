وغداً النتائج ..  

مازن البعيجي ||

ثلاثون يوماً اقتطعناها من العمر دُعينا فيها إلى ضايفة الله الكريم دورة سريعة خضعنا فيها إلى كل ألوان الأخلاق مع ربنا ورسوله والعترة ومع من هم محيطين بنا ، شوط عبادي ومعاملاتي وتربية يفترض عالية المضمون ، كل يوم يرتكز فينا مفهوم ينقلنا إلى محطة ودرجة أعلى!!!

شهر يفترض تتوقف به كل قرارات النفس الإمارة بالسوء والشحيحة بالعطاء البخيلة حين الإقراض ، ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسمو!!!

لكن كم أخذنا ؟ وكم تغيرنا ؟ وكم احسنا الظن ؟ وكم سامحنا ؟ وكم التفتنا إلى واجبات الإخوان الابعدين والاقرباء ؟ نعم ومع الحضر وكورونا التي غيرت الأصل بالتعامل ولكن هناك بدائل ولعل ما قامت به مواقع التواصل خفف تلك العزلة الطبية!!!

من منا شعر أنه تغير وارتقى وتعالت نفسه عن خلق مذموم كان يأتي به ومداوم عليه ؟ وهل شمل هذا التغير السياسين ممن بيدهم قرار البلد الخطير على كل مستوىيمكن ان يؤثر في قرار الفقراء يزيد جوعهم او يرفعهُ وكذلك على مستوى امن الناس وامن الحشد مثلاً كم قدموا من هم في صدارة المسؤولية؟

وهل تطورت أخلاقنا بهذا الشهر لتكون عابرة للجغرافيا وهاجرت مع الدعاء لمن هم في بلدان أخرى وأصبح الهم المشترك؟؟؟

وكم وكم والف كم كان يجب علينا أن تتغير فينا وكل منا طبعاً يعرف الجواب بدقة بل الإنسان على نفسه بصيرة!!!

شهر تصرم وفر من بين أيدينا بعجالة وهو الان يحزم حقائبه التي تحمل قوائم من وفقوا لتكون أسمائهم بتلك القوائم!!!

حرقة وحسرة وحزن يعتري النفوس ومثل هذا الشهر الكريم وهو يغطي لنا كل عيوبنا ويشحذ لنا الأرواح ان تزودوا وقد لم نكن ممن فعلاً لبى النداء وتفرغ للعبادة والتهذيب!!!

فكم أخذ منا النت مثلاً ؟ وكم أخذ النوم ؟ وكم أخذت منا لعبة البوبجي والعاب أخرى للرجال والنساء وكم أخذت آل MBC وكم أخذ من الوقت رامز وام هارون وأحلام السنين سيء الهدف!!!

المهم غداً النتائج وسيعلنها من لا تأخذه لومة لائم وهو لا يخضع للمجاملات كما يخضع لها السياسيون والمسؤولون!!!

( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) البقرة ٢٨٦.

كل عام وانتم من المرحومين أصدقائي وكل عام وانتم في سجل قوائم الفائزين ..

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