فوبيا يوم القدس ..!

المهندس علي المياحي
شبيك دردم على يوم القدس چنگ عيوز ماكلين عشاها
اليوم اكتشفت الفلسطينيين ما يحبونك ..؟
توك صحيت ولگيت صورة لصدام برام الله
چا الفلوجة الي حررتها وتكريت الي نزف بيها دم الاف الشباب الي واحدهم چنه شگفہ گمر لو الموصل الي قاتلت بيها الشروگيہ چانوا يحبونك لو چانوا حاطين صور الدكتور الوائلي وباسم الكربلائي ببيوتهم وشوارعهم ..؟!
▪︎مستشفياتنا ما بيها بطل مغذي ومدارسنا طين ..
_چا مستشفياتك چان بيها خفت ومدارسك حجر حلان من رحنا حررنا كركوك والموصل والانبار وانطينا ١٠ الاف شهيد للغربية والايزيديين ؟!
▪︎الفلسطينيين عايشين احسن عيشة
_ليش اهل الانبار گاعدين بالتجاوز لو اهل تكريت عايشين ببيوت الصفيح ...؟!
كلهم عيشتهم وبيوتهم وسياراتهم احسن منك ورحنا حررنا مدنهم لضرورات امنية اخلاقية وطنية دينية عديدة .
▪︎وليش نودي ولدنا للمحرقة شعدنا بفلسطين واليمن وسوريا ؟!
_ليش شعدها ايران تودي ولدها تساعد بتحرير وتستشهد بجرف الصخر وتكريت والموصل وحلب ودير الزور شعدها هناك ..؟!!
▪︎ايران عدها مشروع سياسي بالعراق وسوريا واليمن
_وترامب حملة دار لو عنده مواكب تطبير بعين الاسد والتاجي والگيارة والحبانية وبلد بالعراق ؟!!
▪︎واحنہ ياهي مالتنا بفلسطين ..؟!!
_وانت ياهي مالتك بفلسطين ما تسكت اكو واحد لزمك من ياختك وصعدك بالاوتومارس واخذك قاطع جيش شعبي لطول كرم ..؟!
اكو واحد جبرك لو أستقطع من راتب ١٠٠٠ دينار رسوم اعادة بناء الملوية مال حيفا..؟!
انت ياهي مالتك
انت غير مسؤول
انت غير مكلف
انت غير معني ... لا نختلف معك ولا نتعرض عليك
اما نحن الذين نقرأ القرآن ونصوم رمضان ونصلي مع كل اذان نعرف ان الله سبحانه ورسوله يقولون
ان المسلمين كالبنيان المرصوص
ان المسلمين كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
ليس منهم من لم يهتم لامور المسلمين
تحررت فلسطين ام لا ...
فذلك اضعف الايمان نلاقي به وجه الله الكريم يوم القيامة .
#وكانوعدالله_مفعولاً
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