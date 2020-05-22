حية ودرج .. أردت أكتب ع القدس ..!  

جهاد النقاش ||

ردت أكتب ع القدس .. كلت هسه يكلي واحد ها طلعت إيراني من جماعة الولاية فلازم أبينله أن المرجعية تتبنى الدفاع عن فلسطين وعدها بيانات عديدة بهذا الموضوع تدعو لتحرير فلسطين

فاكيد راح يكول وشعليه بالمرجعية المهم العراق وقضاياه، ورجاءً لا ترتمي بأحضان الدول، وتدخل نفسك بمشاكلها ..

زين كون أوضحله أن إسرائيل دولة لحد الآن متقبل ترسم حدودها لأنها توسعية وهي ترى العراق عدوا، وقد قصفت العراق لأكثر من مرة، وتقف ضد استقراره، والجيش العراقي حارب وجود إسرائيل قبل تصدي الخميني والسيستاني، وهذا مخدش بوطنية الجيش بل بالعكس

هسه يكول اهووو شحصلنا من عدائنا لإسرائيل شو بس شعارات، أصلا الانتحاريين من فلسطين اجو لقتل العراقيين.. فلازم اوضحله أن مو شرط تحصل شي من تبنيك للموقف مو هاي السعودية والبحرين تبنت صفقة القرن والتطبيع مع الصهاينة وفوكها الفلوس عليها!

زين شلون إذا كلي ما اسمحلك تحجي ع السعودية هاي عمقنا العربي وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين ولازم نسوي علاقات جيدة وياها .. كلت اكله وبالنسبة للانتحاريين السعوديين العفو، زين اليمن البحرين ذول مو عرب! زين المسجد الأقصى مو حرم وقبلة أولى!

انوب كلت شلي بهالربابة

نقاش هذا حية ودرج

خلي اسكت احسنلي

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