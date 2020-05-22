هو يوم القدس يوم الله..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ هو يوم القدس العالمي وهو يوم من أيام الله تبارك وتعالى، غداً ستهتف الجموع بزوال هذا الكيان الإستيطاني الإرهابي "إسرائيل" وهي لا تكتفي بمجرد الهتاف فهي تعمل جاهدة بكل إمكاناتها لإزالة هذه الغدة الخبيثة التي يقف لحمايتها امريكا والغرب و أشرار العالم بكل ما أوتوا من قوة، غداً يؤشر جند الله على الكفر والإرهاب والشيطنة ويجددوا مواقفهم الرافضة لهذه التعديات السافرة.

"المقدسيون" هذا العام أكثر قوة وصلابة من كل مرة لأنهم سيحتفون بالقدس وبشارة الإنتصار تلوح فوق رؤوسهم بعد أن عبدت طريقها دماء الشهداء، القدسيون سيرفعون يوم غد صور سليماني والمهندس ليعلنوا انهما باقيان في قلوب وعقول الملايين من انصارهم وطلاب مدرستهم التي ستسحق إسرائيل قريباً..

غداً في يوم القدس العالمي كلنا سليماني وكلنا المهندس، غداً كلنا مقاومة مستمرة ولن تتوقف مهما كانت التضحيات، بل مع سيل التضحيات هذه نزداد إصراراً على المقاومة حتى تحقيق النصر بإذن الله تبارك وتعالى، غداً سنرعب الكفر وندحر الإرهاب ونقول للمستكبرين إن وعي هذه الأمة باق ويتوقد من جديد ولن تخمده كل محاولاتكم الخسيسة الجبانة، غداً سترون إن هذه الأمة قادرة على التحدي وصنع الإنتصار وقطع يد البغي والعدوان، غداً ليس في فلسطين وحدها يردد أحرار العالم "الموت لإسرائيل"

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