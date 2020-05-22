فنتازيا..الشرطة في حلاقة الشعب..!  

جهاد النقاش ||
١- التباعد الاجتماعي يقيك كورونا/ والشواذ.
٢- خمسة من الموصل سووه إنسانية/ سمموا أربعين.
٣- بعد قرار الإفراج عن غير المحتجزين/ العراق يعلن إعتقال المعتقلين.
٤- الشرطة/ في حلاقة الشعب.
٥- التركمان لا بدولة العراق الاتحادية عدهم مناصب/ولا بالإسلامية.
٦- الحكومة تطلق الرواتب/وتحظر الشعب.
٧- يتعاطف مع شاذ بالمانيا الغربية/ ويستهجن حبك للقدس!
٨- إنجازات أخو عماد هاليومين: رواتب المتقاعدين، رواتب الموظفين، كتابة مقال/ أصعبهن الأخيرة.
٩- لعنت الله ع كلمن ما يرد عصفوره/ خصوصا أهل النجف.
١٠- على ذمة الوكالات: الميزانية ما بيها بس ٤٠٠ مليار مالات الكورد/ جا التكليف ابلاش!
١١- ترامب كلوله أمريكا المرتبة الأولى بإصابات كورونا/ كال لازم ينطونا وسام الشرف.
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