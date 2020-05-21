أنسبونا إلى الخميني فقيه الفخر ..!  

مازن البعيجي ||

قد يكون هو العمر ومرحلة التنفس بعمق مع جيل عاصر القمم والعمالقةوالاستثنائين في فترة من الزمن توقف فيها كل شيء من أجل التظافر لأنتاج مثل روح الله الخميني العظيم ، مرحلة لن أندم على لحظة منها قط ، ففي كل لحظة منها كانت هبة لا تعوض وقد لا تأتي بطعمها أخرى ولو تنادت الظروف والمواقف لها!!!

والانتساب لتلك الحقبة الخمينية الفريدة التي خلقت من أرواحنا الميتة تحت سياط الجلاد الجاهزة والمرفوعة على رؤسنا متى أدرك النوايا إسقاطها بقساوة سوطه البغيض!!!

حتى مد ذلك الكهل عبائته بين السياط وجلودنا ، كما مد جبرائيل جناحه بين سيف عمر وهامة مولى الموحدين مقاربة الوجدان يدفعني للتعلق بها .

لذا من عرفه سيعلن الإنتماء لأنه معرفته تعني انك لا شيء عندك تخافه او مصلحة غير الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني تربطك بالحياة ، ومن لا يعرفه ضاع أبد الدهر عن قافلة الدفاع المقدس التي تغنى لها حاديها بالنهوض منذ عام ١٩٧٩ يوم تغير وجه الإسلام بفجر سمي فجر الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة ..

حتى قال العلماء كنا امواتاً واحيانا الخميني وقالوا الخميني حقق حلم الأنبياء ، لذا انا بكل خلايا روحي والجسد اشكر تلك الهبة التي جعلتني في زمن الخميني الخامنئي والصدرين ومن على نهجهم من القادة والجند ..

ــــــــــــــــ