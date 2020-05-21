الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش ) الحلقة 1  

إيليا إمامي #Ailia_Emame ||

* في مضيفنا الريفي الذي يتوسط العشيرة .. وعلى خلاف أغلب الأطفال .. كنت أفارق أصدقائي ولعبة ( الحيده ) وأجلس عند باب المضيف لأستمع الى قصص والدي حفظه الله .. حيث تشدني تلك المجالس التي كانت ( مدارس ) .

* كان ذلك في عصور ما قبل ( التكنيك ) أما الآن .. تدخل المضيف فلا تسمع إلا أصوات اللايكات ( بق .. بق ) وافتقدنا قصصنا التي تبدأ دوماً بعبارة ( ذيچ السنة .... )

* المهم .. مرة قال الوالد ( بدون تعديل على اللهجة ) :

أكو فلاح غبش الصبح يباري الزرعات .. أگبل من بعيد شاف العصافير والفخته صايره كور اعله السنبل .. هبط وشال حچاره وگطفهن .. وصاح كش كش كش .

فرت الطيور وحطت اعله النخلة وتناشدن بيناتهن : بويه يالطيور ياهو بيكم اسمه كش ؟ هذا الرچال ماله شغل بينه بس طلابته وي كش .. خل كش يفرد روحه ويخلصنه نريد ناكل من رزگ الله .

الطيور كلمن يحلف الله وكيلكم موش آنه كش .

ونزلن للزرع مرة ثانية .. وهم تولاهن الفلاح بالحچار وگام يصيح كش كش كش .

وردن أردود للنخلة وهم تناشدن : بويه سايمين الله عليكم ياهو كش ؟ خل يكول آنه ويچفينا شره .

وكلمن يصيح وحگ علي بن ابي طالب موش آنه كش .

وهم ردن النوب .. والفلاح تناوشله حچاره زينه وهفهن .. وطاحت بعصفور مسكين وكسرت چناحه .. صاحن الطيور چا ولك ليش ما تگول آنه كش ؟ الله يغسلك ياكش .. ضل هنا بالك تلحگنه بعد .. وراحن لمچان ثاني .. عود بناهن كش ضل وراهن .

* شاهدنه _ والكلام لازال للوالد _ الطيور تريد واحد تذب الصوچ بي وتگول هذا كش .. بس الكش وياهن وين مايروحن .. ومجتمعنه هم يريدله كش يذب الصوچ بي .. ومايدري هو كله ( كش ) .

* وقبل أن أعلق على قصة الوالد أطلب منك أن تعطيني ثلاث دقائق لمراجعة هذه الأرقام :

* منذ سنة 1922 وهو عام تأسيس الدولة العراقية .. الى سنة 2020 هذا العام .. مرت علينا أشكال وأنواع الحكم خلال 98 سنة :

* حكمنا( 48 رئيس وزراء ) .

* تشكلت الحكومة في فترة الاحتلال البريطاني ( 12 مرة ) وفي فترة الملكية ( 35 مرة ) وفي فترة الجمهورية ( 19 مرة ) وفي فترة الاحتلال الأمريكي ( 15 مرة )

* نسبة 97% من التشكيلات لم تكمل سنة ونصف من عمرها بين خلع واستبدال وإسقاط وانقلاب .

* من أصل ( 48 رئيس وزراء ) هناك ( 17 منهم ) أعيد تكليفهم أو انتخابهم .. عبد الرحمن الكيلاني ( 2 مرة ) عبد المحسن السعدون ( 4 مرات ) جعفر العسكري ( 2 مرة ) ياسين الهاشمي ( 2 مرة ) توفيق السويدي ( 3 مرات ) نوري سعيد ( 14 مرة ) رشيد الگيلاني ( 3 مرات ) جميل المدفعي ( 5 مرات ) علي جودت الأيوبي ( 3 مرات ) أرشد العمري ( 2 مرة ) أحمد البكر ( 2 مرة ) طاهر يحيى ( 2 مرة ) صدام حسين ( 2 مرة ) محمد بحر العلوم ( 2 مرة ) إبراهيم الجعفري ( 2 مرة ) أياد علاوي ( 2 مرة ) نوري المالكي ( 2 مرة )

* أطول فترة في رئاسة الوزراء كانت لصدام حسين ( 21 سنة ) يليه أحمد البكر ( 11 سنة ) يليه نوري المالكي ( 8 سنة ) يليه عبد الكريم قاسم وحيدر العبادي ( 4 سنة ) .

* تسنم المنصب ( 9 أشخاص ) من خلفيات إسلامية .. و ( 39 شخص ) من خلفيات علمانية .. و ( 14 شخص ) مستقل سياسياً فترة حكمه .. و ( 17 شخص ) عسكري.

* وصل للمنصب ( 18 حزب ) منها ( 15حزب ) ليبرالي أو اشتراكي أو قومي أو وطني .. و ( 3 أحزاب ) إسلامية .

* الحزبين الوحيدين الذين حصلا على فترات دستورية كاملة هما حزب البعث الاشتراكي ( 7 دورات كاملة ) بدون انتخابات .. وحزب الدعوة الإسلامية ( 3 دورات كاملة ) بانتخابات .

* أكثر حزب تسنم المنصب هو حزب البعث ( 7 مرات )

يليه حزب الاتحاد الدستوري .. وحزب الاتحاد الاشتراكي .. وحزب الدعوة الإسلامية لكل منهم ( 5 مرات )

يليه حزب العهد .. وحزب الأخوة لكل منهم ( 4 مرات )

يليه الحزب التقدمي وحركة الوفاق الوطني لكل منهم ( 2 مرة )

يليه حزب الشعب .. والحزب الليبرالي .. وحزب الأمة الإشتراكي .. وحزب الجبهة الوطنية .. وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني .. والمجلس الأعلى الإسلامي .. ومجلس المستقلين الديموقراطيين .. والحزب الإسلامي العراقي .. والحزب الديموقراطي الكردستاني .. والمؤتمر الوطني .. لكل منهم ( مرة واحدة ) .

* والآن أيها الإخوة دعونا نعود الى العصفور كش :

يتبع .. في الحلقة 2

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