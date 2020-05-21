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كيف نتصرف ونكون؟!  


 حسن المياح ||

 

حيث نحن ثائرون مجاهدون مطالبون #

فاعلية قوام وجودكم الثائر , وصلابة كيانكم الفولاذي الملتحم المتعاضد , يكون حين تزارون في مرابضكم وقلاعكم المحصنة بوعيكم وفوران دم ثوريتكم وتضحيات شهداءكم , لا أن تزورون أذلاء متلاومين متبعثرين متحاسدين متفرقين ضعاف هزال فتخضعون , ويقل عنفوان مقامكم , وتنطفيء جذوة وشعلة ثوريتكم بالوعود الفضفاضة المعسولة التي تغير لونكم , وتذهب ريحكم ,  وتفردكم وتعزلكم عن قضاياكم التي من أجلها أنتم قائمون .

 وبذلك تكونون أنتم الخائنون الذين فرطوا بدماء شهداءهم يوم ثاروا وصالوا وجالوا بإستضعاف أنفسهم , وسفاهة رأيههم , وسطحية وعيهم , وبلادة حسهم الثوري وغباء فهمهم السياسي في ساحة العمل الرسالي , ونافحوا وناضلوا وجاهدوا وكافحوا , من أجل إستقامة الحاكمية الجليلة السامية المهيمنة على الناس بالحق والعدل والتوحيد .

موقفكم البطولي الرسالي , ووجودكم الدعوي المثالي لنيل الحقوق المسلوبة , أن تثبتوا في أماكنكم , وترابطوا فيها , وتصبروا عليها ,  وتصابروا من أجل وجودها وبقاءها , وأنتم الرجال الأشاوس الشجعان , الليوث الضياغم الأسود ,بأن تزاروا من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي ينظر اليكم بعين الإحترام ويحس بآلامكم , ويتحرق حسرة على نصرتكم , بذاته ونفسه ولحمه ودمه وعظمه وعقله وذهنه , لتحترموا وتعتبروا , وينظر اليكم بعز نظرة رجال حق , ودعاة عدل , وأصحاب قضية إجتماعية إنسانية مؤمنة كبيرة , ضخمة مسؤولة عن شعب ظلم وقهر وتبددت أحلامه وصودرت حقوقه , مساءلة أمام ربها جبار السموات والأرض عن رعايتها لرعيتها , ومتسائلة من أفراد شعبها الذين هي عنهم تدافع وتطالب , ومساءلة الحاكم عن أداء ما في ذمته من حقوق , وما عليه من واجبات يجب وينبغي عليه أن يعملها ويقدمها ويؤديها ليفرغ ذمته من عقاب الله الذي هو ناظره ومنتظره , ليثاب أو يعاقب , طبقآ لما تعمله يداه وما يقوم به من أفعال وأعمال ,  ويعلو شأنكم ويجل قدركم , ويخشوكم .

وما يعضد قولنا هذا , ويؤكد توجهنا في الفهم والإستيحاء من هذا هذا الخضم الهائل المليء بالأكاذيب والمواعيد , والتراشقات والرميات , والوعود والبوارق الزائفة الجاذبة , والتطمينات المصطنعة المذوبة الذائبة , والتلويحات المناغية لحب الذات في المكاسب الفردية والمنافع الشخصية على حساب مصالح المجتمع وحشود الملأ من الناس , ووووو .... , معنى حديث نبوي محمدي كريم , يشير الى بئس العالم الذي يتواجد عند عتبة الحاكم ; والى نعم الحاكم المتواضع الذي يتواجد بين يدي العالم .

فكونوا ذلك العالم النابه الفهيم , حتى يكون هو ذلك الحاكم العادل المتواضع الكريم .

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