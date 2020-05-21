المقالات

أطلق السهم الأن وسيقتل لاحقاً!  


مازن البعيجي ||

 

هذا هو منطق الإعلام الناعم الذي تقودهُ الحرب الناعمة بمؤسساتها والإمكانات والقدرات والمال والعقول المرصود لها .

فلو دقتت ونظرت بامعان ستجد تكرار صور متنوعة تحكي وقوف مجاهد يقبل يد امرأة محجبة! امرأة محجبة واضعة يدها على كتف مجاهد يلبس لبس المجاهدين الشيعة! واخرى لمعمم ينحني ويناغم امرأة تلبس العبائة بمظهر يروي خلسة تعلق المجاهد والمعمم والمحجبة ذات الحجاب الشيعي أنتبه!!!

يعني الفلك الذي تدور فيه هذه الصور التي لقت رواجاً كبيراً وتفاعلاً بين الكثير دون التدقيق ومعرفة من يقف وراء هذا التناقض الذي هو سهم مسموم ذات ثلاث شعب يراد منهُ توجيههُ مرة أخرى لصدر الحسين عليه السلام ولكن هذه المرة لتسقيط المجاهدين ورمزية العمائم التي تقود مشروع كوني عظيم وخطير!!!

حتى يترسخ هذا المشهد والصورة في نفوس البعض الكثير من خلال تكراره في الفيس ليصبح مشهد مألوف وصورة متداولة مفادها أن المجاهد والمعمم كلاهما همهم المرأة يعني الغريزة الجنسية هي من يقود مشروعهم وليس الدفاع عن الدين والقيم والمثل والمبادئ ومنها حجاب المرأة الذي يشكل في الأدب الشيعي المقاوم قضية تقدم لها نحور وأرواح المجاهدين من عشاق أهل البيت عليهم السلام اضحيات تفديها الأنفس متى جد ذلك!

اذا علينا الأنتباه من سهام الحرب الناعمة التي تستهدف العقيدة الشيعة والفيس وسائر مواقع التواصل الاجتماعي ليس منظمة خيرية انتبهوا أيها الغيارى فهو استطلاعي استخباري يهيأ دائماً النفوس ويشحذ القناعات لمشاريعه البغيضة ذات الأهداف المركبة!!!

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش ) الحلقة 1  
مفاهيم قرآنية – 2  
كيف نتصرف ونكون؟!  
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (26 ـ 27)  
أطلق السهم الأن وسيقتل لاحقاً!  
مهازل التبرير  ما بين النفط والطيور!  
فلسطين القضية بين القومية الهرمة " والمحور الجديد، الجزء الثاني  
تقاسيم فلسفية شعبانية على مقام الثأر عند أبواب القدس  
القيادة الإقليمية والقيادة العربية لمحور المقاومة وسياسة اسرائيل تجاههما  
كيف قرأ شرفاء السنة ق،س؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك