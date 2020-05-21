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تقاسيم فلسفية شعبانية على مقام الثأر عند أبواب القدس  


ضحى الخالدي ||

 

الأدبيات اليهودية زاخرة بأفكار الثأر و الانتقام من بابل، و سأسلط الضوء هنا على أسبوعين من تأريخ هذا الصراع الدامي.

انتقمت ممالك يهوذا و اسرائيل من العراق خلال اسبوعين بشتى الوسائل، من قتل و من جوع و حققت كل أمانيها و ضربت برؤوس أطفال بابل بالصخر كما تمنت منذ آلاف السنين.

لعبت اقذر الألعاب بمشاعر الناس و وعيهم و كرامتهم و حطّمت معنوياتهم و حاولت و تحاول تزييف تاريخهم و واقعهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر :

في مناطقنا لم يحدث ما يعرف بالفرهود خلال أسبوعي الانتفاضة الشعبانية و قمعها  ١٩٩١ الا بدخول الحرس الجمهوري الملعون و لم يكتفِ بذلك بل  أحرق حتى دوائر الجنسية بملفاتها و مستنداتها. و هو سلوك اعتادته قوات البعث في خرّمشهر (المحمرة) و البصرة و الكويت و من ثم في محافظات الفرات الأوسط و الجنوب.

رغم جوع الناس في نهاية الحرب المدمرة و انقطاع مياه الإسالة و  التيار الكهربائي  و غيظ الانسحاب المهين و مجزرة المطلاع و هلاك الأرواح البريئة و الدمار الذي  أصاب البنى  التحتية لأربعين يوماً من القصف المتواصل ناهيك عن ظلم البعث الجاثم على ارواحنا لسنوات فإن الحالة الوحيدة التي خرج فيها أناس مدينتي للفرهود كما يسمونه خلال الانتفاضة الشعبانية كان قبل دخول مدرعات الحرس الجمهوري للمدينة. عندما وصل القطار من البصرة محملاً بالطحين؛ استولى الأهالي على الطحين لكن كان مليئاً بالنخالة و شظايا الزجاج و ذرق الجرذان، و لك ان تتخيل مشاعر الخيبة حينها؛ كأنها مسرحية (بانتظار غودو) لصموئيل بيكيت أخرجها نظام البعث الصهيوني بمنتهى الاحترافية.

خلال نصف ساعة وصل القطار الى منطقة الحصوة حيث يرابط الحرس الجمهوري المنسحب من الرزازة و ابلغ سائقه القوات المرابطة هناك و المتجهة لحدود بغداد لحماية جرذ العوجة؛

اخبرهم بتقدم الحراك الشعبي نحو شمال المسيب

خلال ساعة و نصف سمعنا رصاص المدرعات يأكل شوارع مدينتي و ابناءَها كما تأكل النار الحطب.

رُبّ معترض يقول بأن صداماً قد اطلق تسعةً و ثلاثين صاروخاً باتجاه اسرائيل، و لكني أجيب اين القتلى و الجرحى و البنى التحتية المدمرة في الكيان الصهيوني؟!

سئمنا المهاترات و الحروب الدعائية.

كل ما حدث خلال ايّام الانتفاضة كان بضوء اخضر اميركي - اسرائيلي حسب

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