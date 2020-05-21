المقالات

القيادة الإقليمية والقيادة العربية لمحور المقاومة وسياسة اسرائيل تجاههما  


د. جواد الهنداوي *||

                 

                 مشهد محور المقاومة في المنطقة ، وكما أراه ، يمضي في مساره الجهادي والنضالي بقيادتيّن : إقليمية ،ممُثلة بايران ومُرشدها السيد خامئني ، و قيادة عربية ،ممُثلة بسوريا و رئيسها السيد بشار الأسد . وكلا القيادتيّن ، تتكئان ،في المشورة والميدان بسيد المقاومة حسن نصر الله و بحزب الله في لبنان .

           قيادة إقليمية و بهوية إسلامية و بهدف دعم حركات التحرر من الاحتلال و محاربة الإرهاب و حماية الامن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

          قيادة عربية (سوريا) وبهوية قومية عربية ، وبهدف دعم حركات وفصائل المقاومة ضّدْ الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي وضَدْ الإرهاب والرجعية ، والدفاع عن سيادة و تراب الدولة السورية .

          تحت ظل القيادتيّن ، الإسلامية و العربية للمقاومة ،  تجّمعتْ كل حركات و فصائل المقاومة ، وبمختلف عناوينها وجنسياتها و افكارها السياسية (فلسطين ،اليمن ، لبنان ، سوريا والعراق ) ، الجميع ، و إنْ اختلفت الانتماءات و المتبينات ، تجمعهم هوية المقاومة و وحدة المصير .

          تجربة محور المقاومة بقيادتيّه برهّنت على أنَّ الانتماء الى المقاومة أقوى من ايّ انتماء آخر ، و اثبتتْ  توافق وتعايش  هوية المقاوم مع هوياته و انتمائاتهِ الاخرى (هوية الدولة او الطائفة او الدين )  اصبح المقاوم ، و بعنوان او بجواز المقاومة ، وبغض النظر عن جنسيته ، يتنقل من جغرافية الى آخرى ، و من بلد لآخر ، دفاعاً عن ارضه او عن مبادئه او دعماً لنضال حركة التحرر في فلسطين او في سوريا او في لبنان او في اليمن .

        لم يعدْ ميدان محور المقاومة الحرب والسلاح و الدفاع و الاستشهاد ، وانماّ تعداه ليشمل جميع مجالات الحياة ، ابتداءاً بالفكر و منظومة القيم و تطبيقاً في الاقتصاد و الثقافة و الفن .

     تعزّزَ و ترسّخ محور المقاومة  بفضل إطاره  السياسي و بتمثيله الشعبي و بمشاركته الدستورية والنيابية و الحكومية . بدأت شرعية المقاومة بدماء الشهداء و بميادين الوغى و نمت و تعززت  شرعية المقاومة بنيلها  ثقة الشعب وتمثيلها ( واقصد المقاومة )  لارادة الشعب ،من خلال المشاركة في الحياة السياسية و النيابية .

       نفهمْ إذاً اسباب مخاوف و مواقف اسرائيل و المربع الصهيوني ( امريكا ،اسرائيل ، الإرهاب ، العملاء ) .

      إنْ كانت اسرائيل ، في القرن الماضي ، تواجه مواقف و تصريحات معادية و حروب مبرمجة من الدول العربية ، ساهمت في توّسع اسرائيل ، فانها ( واقصد اسرائيل ) في مواجه اليوم مع مقاومتيّن : إسلامية واقليمية بقيادة ايران ، وعربية بقيادة سوريا .

       المقاومة حررّت جنوب لبنان ، و دحرت الإرهاب ، و أحبطت مشاريع هيمنة اسرائيلية و امريكية على المنطقة ، ولكن  المفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل و مواقف وتصريحات ومبادرات الدول العربية سمحت لاسرائيل بالتمدد وبالتوسع ، وها هي اسرائيل اليوم تستعد لضّم اجزاء من الضفة و من غور الأردن ، وتروّج وتعمل لمشروع " الأردن الوطن البديل " .

       نفهمْ كذلك دور امريكا وبالتعاون مع اسرائيل وحفاظا على مصالحها في الحيلولة دون تواصل جغرافي لمحور المقاومة  ، بقطع الطريق من طهران الى لبنان ، من خلال تواجد عسكري أمريكي مباشر في شرق الفرات في سوريا ، و تواجد ارهابي في وادي حوران في العراق ، و قوات كردية مواليه لهما ( لأمريكا و لاسرائيل ) في سوريا .

         كيف حاربت وتحارب اسرائيل ، وبدعم أمريكي ، محور المقاومة بهويته او بقيادته الإسلامية ( ايران ) ، و بهويته او بقيادته العربية ( سوريا ) ؟

       بقدر توّسع محور المقاومة جغرافياً و سياسياً ، حرصت اسرائيل و بدعم أمريكي على توسيع مُربعهما الصهيوني ليشمل ( امريكا ،اسرائيل ،الإرهاب ،العملاء ) .

     استخدمت اسرائيل سلاح الدين والطائفية لمحاربة القيادة الإسلامية او الهوية الإسلامية لمحور المقاومة ، وسعت و تسعى بالتمييز و بإثارة واستيقاض النعرّة الطائفية بين مسلمي المنطقة و بين شعوب المنطقة .

وفرضت وتفرض عقوبات على ايران باعتبارها القيادة الإسلامية لمحور المقاومة ، و تسعى لأن تكون ايران ،و ليس اسرائيل ،هو العدو في المنطقة .

      كذلك ، استخدمت اسرائيل ، وبدعم امريكا ، سلاح التطبيع لمنع تبلّور و توّسع محور عربي للمقاومة ،  وهذا ما يفسّر استهداف سوريا بالإرهاب و بالاحتلال الامريكي و بالاعتداء الاسرائيلي  العسكري المتكرر على اراضيها ، باعتبار سوريا الآن تمثّل القيادة العربية لمحور المقاومة .

        صمود سوريا و نجاحها في حرب الإرهاب عزّزَ دور محور المقاومة في المنطقة ، وساهمَ في توسّع المحور ، و في استطاب  دعم ايران و روسيا . ولولا صمود القيادة السورية والجيش العربي السوري لما استمرَ الدعم الإيراني والدعم الروسي لسوريا .

 

*سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات ، بروكسل

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعائر الحسينية .. والعصفور ( كش ) الحلقة 1  
مفاهيم قرآنية – 2  
كيف نتصرف ونكون؟!  
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة (26 ـ 27)  
أطلق السهم الأن وسيقتل لاحقاً!  
مهازل التبرير  ما بين النفط والطيور!  
فلسطين القضية بين القومية الهرمة " والمحور الجديد، الجزء الثاني  
تقاسيم فلسفية شعبانية على مقام الثأر عند أبواب القدس  
القيادة الإقليمية والقيادة العربية لمحور المقاومة وسياسة اسرائيل تجاههما  
كيف قرأ شرفاء السنة ق،س؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك