المقالات

قتلناهم - الشهادة القادة - من أحياهم!؟  


مازن البعيجي ||

 

هذا ما يمكن استخلاصهُ من ردة الفعل التي أصابت السفارة الأمريكية وكل عملائها والأذرع التي عملت وتعمل على قتل كل رمز مقاوم مهما كان صغير حجمه ومساحته ، فصغير هذه الأمة الصامدة سيكبر ويكلف الأستكبار وخططه في بلد يتخذ من الرموز حياة تجدد الخسائر والمفاجأت!!!

وقتلناهم من احياهم ؟

ردة الفعل الطبيعية والدهشة المبررة ، وهم يرون ذات القادة موجودين بضمائر هؤلاء الفتية والشباب الولائي المقاوم الذي عرف تكليفهُ وما أودعهُ القادة من أسرار التصدي والوقوف بوجه الباطل والدياثة والدعارة الفكرية والثقافية التي يحاول الأستكبار بقيادة السفارة وما يفعلهُ الإعلام مدفوع الثمن والمحمي من دواعش الفساد MBC سيئة الصيت والمتجاوزة على قامات حمت العراق من كلابهم الظلامية!!!

نعم كانوا في مقدمة الشباب الغيور وهم يذودون كما يذود الشريف عن حياض عقيدته ، قلوب هاتفة بالعشق والولاء إلى من علمهم حسن الولاء ورادين الصاع صاعين لمن يحاول جس نبض المقاومة والوقوف بطريقها وهي في مشوارها الذي لم ينتهي بعد ونهايته في طرد السفارة والاحتلال ومعاقبة العملاء ومن سهل لهم ليكون اعشاشاً قذرة في كل المؤسسات!!!

إحياء عند الحشد باقون ..                              

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ لا وفاء للثعالب..!  
فكرة وخاطرة طرقت ذهني في شهر رمضان الكريم  
بعثي وان لم تنتمي..!  
يوم القدس العالمي بشارة زوال اسرائيل  
قتلناهم - الشهادة القادة - من أحياهم!؟  
لاتشمتوا بنا الأعداء  
بلاغ مكتوب؛ ميزانية شبه خاويه..منهو اللحسها؟؟  
فنوننا عين سياستنا  ...! الحلقة الثانية  
نساء فاسدات ..  
ايران وامريكا وسياسة الرقص على حافة الهاوية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك